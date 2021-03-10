"Нас ждут грандиозные потрясения": Делягин рассказал, почему Путин откладывает дату своего послания

Алёна Косторная // фото: Global Look Press

Не устроил коттедж или контракт у Плющенко: Почему Косторная ищет новый дом?
Фото в статье: скриншоты с YouTube

"Мы, дети станции Зоо": фальшиво-гламурная жизнь наркоманов
Фото в статье: Global Look Press

Цены уже выросли на 20%: продавцы цветов назвали стоимость букета на 8 марта
Фото в статье: автора

Петерс Покровскис: Прощай, ЛДС ЦСКА
В центре внимания
Фото: Global Look Press
"Вода дырочку найдет": Ройзман сделал заявление о замедлении Твиттера в России
Ремонт для Навального: в СИЗО Кольчугино срочно обновляют розетки и столовую
Кто девушку танцует, тот ее и в "Роснефть" пристраивает

Новости дня

10 марта, среда

[18:05]С 2023-го приоритет при приеме в школы искусств получат "наиболее одаренные"
[17:41]В Ереване проходит акция за отправленного Пашиняном в отставку главу генштаба
[17:13]Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Катаре, избежав встречи с Ришаром Гаске
[16:34]Госслужащих могут освободить от ответственности за взятки в условиях ЧС
[16:00]Германия надеется координировать с США дальнейшие санкции против России и Китая
[15:12]В Беларуси "дворовые чаты" приравняли к экстремистским группировкам
[14:40]Гостайной стали данные о ФСБшнике, рассказавшем Навальному о "Новичке" на трусах
[14:16]"Не вижу смысла": Стас Пьеха объяснил, почему отказывается от участия в ток-шоу
[13:44]В правительстве винят в сбоях Ростелеком, а в Совфеде – американских хакеров
[13:09]Песков заверил, что РКН сделал выводы по Telegram. Сбои просят с ним не связывать
[12:23]Сайты госорганов упали на фоне начала замедления Twitter. Госдума парализована
[11:27]Власти соберут биометрию половины россиян. Есть риск слежки и утечки данных
[10:25]"Защита российских граждан": Роскомнадзор замедляет и грозит заблокировать Twitter
[10:00]Президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в Конституционном суде
[09:27]Пашинян заявил об увольнении главы генштаба, несмотря на несогласие президента
[09:07]Собянин хочет сохранить запрет на митинги после отмены других ограничений
[08:40]Беседа о мультике, дело об игре, давление на депутатов. Главное к 10 марта

09 марта, вторник

[17:58]Основатель Zoom передал неизвестным 6% акций компании стоимостью около $6 млрд
[17:34]Телевидение – это для взрослых: Алексей Пиманов считает контент важнее формата
[16:48]Из-за пандемии COVID-19 на Олимпиаду в Японии не пустят гостей из других стран
[16:27]Ряд категорий и досрочный выход: Мишустин подписал постановление о "пенсионных послаблениях"
[16:01]В России заговорили о дефиците уксуса. Цены уже пошли вверх и не торопятся снижаться
[15:08]Госдума во втором чтении приняла запрет на несогласованное с властями просвещение
[14:25]Власти засекретили данные о семье предполагаемого отравителя Навального из ФСБ
[13:50]Главные проблемы россиян: рост цен, бедность, коррупция и безработица – "Левада"
[13:11]Простреливший ногу 13-летней девочке и пристававший к ней полицейский наказан условно
[12:38]"Единая Россия" пока не введет уголовную ответственность за слухи о росте цен
[12:14]Команда Навального анонсировала открытие штабов в 11 городах России
[11:24]Unilever откажется от слова "нормальный" на косметике, чтобы никого не смущать
[11:11]Почти три тысячи сотрудников забайкальской госкомпании могут остаться без работы
[10:28]Глава европейского регулятора сравнила одобрение "Спутника V" с "русской рулеткой"
[09:47]"Там нет идеологии": Школьные политруки будут отваживать детей от улицы и интернета
[09:13]Лидером по коррупции в России стала Москва, второго места удостоился Татарстан
[08:44]Уголовки за слухи о ценах, массовая дезинформация о вакцинах и ЕС. Главное к 9 марта

08 марта, понедельник

[21:36]Россию на "Евровидении-2021" представит певица Manizha с песней "Русская женщина"
[18:32]Художницу Катрин Ненашеву задержали из-за анонса акции в "Пятерочке"
[17:50]В Москве против сотрудника ГИБДД завели дело после убийства 6-летнего сына
[16:22]Клип Little Big про секс-машину за 4 часа набрал полмиллиона просмотров
[15:34]The New York Times сообщил о возможных кибератаках на российские власти
[14:57]Zivert, Земфира, Кока: Spotify назвал самых прослушиваемых русскоязычных певиц

Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото в статье: пресс-служба
Как с пользой и интересом проводить время в спортзале? Отвечает эксперт
Фото: depositphotos
Карбонара – простая еда, простые вещи
Фото: Global Look Press
Как победить тараканов
Фото: depositphotos
Как я рада авокадо: рецепт вкусной закуски для здоровья и мужской силы
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
sobesednik logo

"Нас ждут грандиозные потрясения": Делягин рассказал, почему Путин откладывает дату своего послания

Политика
18:09, 10 марта 2021

"Нас ждут грандиозные потрясения": Делягин рассказал, почему Путин откладывает дату своего послания
Владимир Путин // Фото: Global Look Press
Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Ситуация экономической и социальной нестабильности в России в последнее время все более ощутимо дополняется нестабильностью в политическом плане. Да и многочисленные эксперты с их заявлениями о начавшемся в стране «транзите власти», «трениях в ближайшем окружении президента» и «подковерной борьбе элит за власть» способствуют лишь формированию наиболее мрачной картины ближайшего будущего.

Разумеется, в такие периоды у Кремля, «башни» которого всегда весьма чувствительно реагировали на возникновение любой внутренней и внешней напряженности, всегда был один беспроигрышный вариант для того, чтобы немного стабилизировать ситуацию и вселить в население хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Заключался он в нехитрой технологии: к народу едва ли не каждый год в торжественной и вполне официальной обстановке, которую всеми силами «штукатурили» под непринужденно-неформальную, выходил глава государства Владимир Владимирович Путин с важными заявлениями.

Таких примеров история знает немало. Вспомнить хотя бы 2018 год и личные обращения Владимира Путина к россиянам с разъяснениями по поводу нашумевшей пенсионной реформы и обещаниями ослабить чрезмерно жесткую базовую редакцию соответствующего закона. Для этих же целей неоднократно использовались «прямые линии», «большие пресс-конференции» и даже регулярное «послание Федеральному собранию» во многом обращено именно в адрес граждан, вожделеющих услышать от лидера нации что-нибудь обнадеживающее.

И в нынешнем году очередного послания Путина ждут как никогда, тем более что его дата давно вышла за пределы любых традиций и каждый раз, согласно многочисленным слухам и утечкам, переносится. Между тем эксперты придают этому событию особенное значение, поскольку президенту придется сделать заявления, которые помогут не только стабилизировать обстановку в стране, но еще и вернуть власти доверие, ведь на носу парламентские выборы, а рейтинг партии власти за последние годы заметно просел. Поэтому базовая версия причины постоянных «переносов» послания для большинства журналистов и политологов – сложности с его подготовкой.

Похожего мнения придерживается и известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин. В интервью Андрею Караулову эксперт рассказал о том, что отсутствие точной даты послания президента Федеральному собранию может свидетельствовать об отсутствии у главы государства правильных слов. Кроме того, по мнению экономиста, Россия стоит на пороге серьезных потрясений, а потому к подготовке мероприятия Кремлю приходится подходить максимально ответственно.

«Все ждали послание президента в феврале, после было всем сказано, что зря ждали, оно не готовилось. У меня есть полное ощущение того, что Владимиру Путину просто нечего сказать. Это вполне возможно. Я пытаюсь поставить себя на место тех, кто пишет послание (а я принимал участие в таких процессах), и задаюсь вопросом: «а что можно сказать сейчас?». Если бы меня сейчас попросили написать черновик послания, то сделать это было бы крайне сложно – мы находимся в ситуации неопределенности. Вот, например, США и ЕС ввели санкции, которые ни на что не влияют и по большей части являются фиктивными, однако рынки на это отреагировали, рынки у нас немного упали. Иными словами, такая реакция даже на заведомую фикцию означает то, что абсолютно все находятся в достаточно напряженном состоянии. Нас ждут грандиозные потрясения, и пугает то, что Россия даже не пытается к ним готовиться», – отметил Делягин.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото в статье: стоп-кадр YouTube

Политика

Дворцы, самолеты, кошельки Лукашенко: о чем фильм Путило "Золотое дно"
Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Политика

"Нас ждут грандиозные потрясения": Делягин рассказал, почему Путин откладывает дату своего послания
Нет изображения

Политика

В Ереване проходит акция за отправленного Пашиняном в отставку главу генштаба
Политика
Дворцы, самолеты, кошельки Лукашенко: о чем фильм Путило "Золотое дно"
"Нас ждут грандиозные потрясения": Делягин рассказал, почему Путин откладывает дату своего послания
"Рашкин хочет скрыть связь с Навальным": кто настоящий отступник в КПРФ
За кого играет Собянин? Политик спрогнозировал громкие события в Москве
Общество
"В расследованиях Навального есть правда": депутат Госдумы сделала неожиданное заявление
Кураева не оставили в служении: что потеряет главный критик РПЦ без церковного сана?
"Нарусова, а так ок?": Софико Арифджанова объяснила свой пикет в свадебном платье у Совфеда
Олег Шеин: Авантюру с накопительной пенсией пора заканчивать. В России она невозможна
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Интернет полон ненависти – но и солидарности, сплетен – но и рецептов, жалоб – но и утешений. Словом, в нерегулируемом человеческом сообществе гораздо больше разума и милосердия, чем в действиях стареющих спецслужбистов с их вечной манией контролировать все

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Белоруссия отправила на «Евровидение» кузькину мать. Фигурально. В роли кузькиной матери должна выступить группа «Галасы ЗМеста», которая известна тем, что в разгар протестов стала записывать «антипротестные» песни

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Бесплатный совет оппозиции: проводить митинги под видом свадьбы. За крики «Горько, горько!» не должны вроде привлекать. Перевод денег из-за рубежа? Так это на выкуп невесты. Бросили стаканчик? Так это били бокал на счастье

Культура и ТВ
"Я весь мокрый от стыда": актер Юрий Колокольников опозорился перед зрителями
Инсульт, молодой муж и гонки на мотоцикле в 95 лет: как умирала Людмила Лядова
"Позорище!": Разин пожелал Маниже занять последнее место на "Евровидении-2021"
"Давно пора": шоу "Маска" требуют закрыть после скандала с Азизой
Шоу-бизнес
"Скажи мне нежные слова": Азизу после скандала в "Маске" застукали в объятьях молодого итальянца
"Нужно стать фриком": Сафронов рассказал, как Манижа может победить на "Евровидении"
"Сплю с кем хочу!" Семенович назвала причину расставания с возлюбленным
Азиза: Из-за "Маски" пришлось обманывать даже жениха

Здоровье
Ученые: британский штамм коронавируса смертоноснее других его разновидностей
Отсутствие устойчивого режима сна может привести к депрессии
Добавки с цинком защищают от смерти пациентов с COVID-19
Ученые: лекарства для профилактики сердечных болезней повышают риск их появления
Туризм
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Авто
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Недвижимость
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Свежий номер
Алексей Навальный // фото в статье: Андрей Струнин, соцсети
Второй после Путина и стенобитный таран. Алексей Навальный
Эдвард Сноуден // фото в статье: соцсети
Сам ездит в метро и связан с Кабаевой: как живет Эдвард Сноуден в России
Фото: Global Look Press
"Мы знаем заказчика": адвокат Немцова раскрыл новые детали его убийства
Фото в статье: Андрей Струнин
Снежные короли Москвы: кто в ответе за проблемы с уборкой столичных сугробов?
Маттео Колетти // стоп-кадр: YouTube
Винодел при дворце и сын шеф-повара: за что Путину пришелся по вкусу молодой итальянец
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Елена Вяльбе // фото: Global Look Press
Елена Вяльбе:
От допинга нужно отучать с детства
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Придя к власти, команда Навального тоже захочет красиво жить
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Денис Драгунский // фото: Global Look Press
Денис Драгунский:
Все мои рассказы – это вымышленное LEGO из реальных кусочков
Стас Садальский // Global Look Press
Продолжение под угрозой: Садальский спровоцировал новый громкий скандал в шоу "Маска"
Фото в статье: Instagram
"Катя упрятала Гогена в психушку": подруга отркрыла струшную правду о положении Солнцева
София Ротару // фото: архив редакции
Ротару омолодилась с помощью собственного жира
Фото: Instagram
"Аня, ты будешь рожать!": Марк Горонок отказался дать жене развод
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram
"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Фото: Global Look Press
Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?
Фото в статье: личный архив Ирины Скрипченко
Суровая сибирская мода: кемеровский трудовик мастерит женские платья из кедра
Изначально 23 февраля – День Советской армии // фото: Global Look Press
100 лет в обед. "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд"
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
^