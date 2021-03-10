"Нас ждут грандиозные потрясения": Делягин рассказал, почему Путин откладывает дату своего послания

Ситуация экономической и социальной нестабильности в России в последнее время все более ощутимо дополняется нестабильностью в политическом плане. Да и многочисленные эксперты с их заявлениями о начавшемся в стране «транзите власти», «трениях в ближайшем окружении президента» и «подковерной борьбе элит за власть» способствуют лишь формированию наиболее мрачной картины ближайшего будущего.

Разумеется, в такие периоды у Кремля, «башни» которого всегда весьма чувствительно реагировали на возникновение любой внутренней и внешней напряженности, всегда был один беспроигрышный вариант для того, чтобы немного стабилизировать ситуацию и вселить в население хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Заключался он в нехитрой технологии: к народу едва ли не каждый год в торжественной и вполне официальной обстановке, которую всеми силами «штукатурили» под непринужденно-неформальную, выходил глава государства Владимир Владимирович Путин с важными заявлениями.

Таких примеров история знает немало. Вспомнить хотя бы 2018 год и личные обращения Владимира Путина к россиянам с разъяснениями по поводу нашумевшей пенсионной реформы и обещаниями ослабить чрезмерно жесткую базовую редакцию соответствующего закона. Для этих же целей неоднократно использовались «прямые линии», «большие пресс-конференции» и даже регулярное «послание Федеральному собранию» во многом обращено именно в адрес граждан, вожделеющих услышать от лидера нации что-нибудь обнадеживающее.

И в нынешнем году очередного послания Путина ждут как никогда, тем более что его дата давно вышла за пределы любых традиций и каждый раз, согласно многочисленным слухам и утечкам, переносится. Между тем эксперты придают этому событию особенное значение, поскольку президенту придется сделать заявления, которые помогут не только стабилизировать обстановку в стране, но еще и вернуть власти доверие, ведь на носу парламентские выборы, а рейтинг партии власти за последние годы заметно просел. Поэтому базовая версия причины постоянных «переносов» послания для большинства журналистов и политологов – сложности с его подготовкой.

Похожего мнения придерживается и известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин. В интервью Андрею Караулову эксперт рассказал о том, что отсутствие точной даты послания президента Федеральному собранию может свидетельствовать об отсутствии у главы государства правильных слов. Кроме того, по мнению экономиста, Россия стоит на пороге серьезных потрясений, а потому к подготовке мероприятия Кремлю приходится подходить максимально ответственно.

«Все ждали послание президента в феврале, после было всем сказано, что зря ждали, оно не готовилось. У меня есть полное ощущение того, что Владимиру Путину просто нечего сказать. Это вполне возможно. Я пытаюсь поставить себя на место тех, кто пишет послание (а я принимал участие в таких процессах), и задаюсь вопросом: «а что можно сказать сейчас?». Если бы меня сейчас попросили написать черновик послания, то сделать это было бы крайне сложно – мы находимся в ситуации неопределенности. Вот, например, США и ЕС ввели санкции, которые ни на что не влияют и по большей части являются фиктивными, однако рынки на это отреагировали, рынки у нас немного упали. Иными словами, такая реакция даже на заведомую фикцию означает то, что абсолютно все находятся в достаточно напряженном состоянии. Нас ждут грандиозные потрясения, и пугает то, что Россия даже не пытается к ним готовиться», – отметил Делягин.