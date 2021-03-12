Послание Путина: СМИ узнали новую дату долгожданного выступления президента

Ежегодное послание российского президента Федеральному собранию – во всех смыслах не уникальное явление, которое во все времена воспринималось в российском обществе и даже экспертной среде относительно холодно. И в этом нет ничего удивительного – традиционная программная речь президента, которая содержит в себе очередной набор ключевых установок для российского истеблишмента на очередной календарный год, тем более что установки эти, как правило, довольно быстро забываются. Ну и еще немного сигналов для населения: здесь выделим, тут поможем, а вот тут затянем пояса. Ничего, в целом, нового.

Но в 2021 году послание Владимира Путина членам обеих палат парламента превратилось в настоящий триллер и рискует уйти в категорию сакрализированных явлений. Все дело в его отсутствии, вернее, как высказался недавно глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, «движении вправо». Или нет. Тут все довольно сложно, тем более что пресс-секретарь президента сначала заявил, что дата послания еще не определена, а потом сразу же опроверг себя, отметив, что она просто «сдвинулась вправо». Его слова вызвали довольно бурную реакцию среди политологов, заподозривших Кремль в растерянности – в нынешнем году на фоне целого набора кризисных процессов, нарастающей социальной напряженности и приближающихся парламентских выборов послание должно восприниматься федеральным центром как эффективный инструмент спасения рейтинга власти.

Как бы там ни было, но точной даты послания до сих пор никто не озвучил. Ранее, к примеру, ходили слухи, что президент обратится к депутатам и сенаторам в конце февраля. Они, к слову, не оправдались. При этом, им приписывали даже возможный ряд важных для Россиян заявлений президента, особенно в свете давно обсуждаемого транзита власти и все тех же предстоящих выборов. Как бы там ни было, позднее слухи же «перенесли» послание на март, но и здесь, судя по всему, вышел промах. Теперь СМИ стало известно о «новой» дате – она, как пишут авторы Telegram-канала «Незыгарь», обозначена где-то в районе первой недели следующего месяца.

«Около Кремля поговаривают, что новая дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию назначена на 7-8 апреля. Ожидают, что в правительстве еще до начала следующего месяца будет доработан Единый план по достижению национальных целей, идеи которого и должны стать основой послания», – пишут авторы канала.