Спасем Европу: политолог рассказал, какие темы Путин может затронуть в своем послании

На фоне в целом сухой и бедной информационной повестки, которая сложилась в России в последние недели, эксперты постепенно возвращаются от обсуждения ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и санкций к более привычным вопросам. Так, на этой неделе снова заговорили о «долгожданном» и заметно задерживающемся послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Примечательно, что если прежде были слухи о подготовке мероприятия на февраль, которые по понятным причинам не оправдались, то теперь половина экспертов ожидает послания в марте, а другие считают, что раньше апреля или мая никто его не услышит. В Кремле же лишь попытались довольно странным образом обозначить хотя бы тот факт, что послание членам Федерального собрания готовится, хотя комментарии Дмитрия Пескова на эту тему вызвали еще больше вопросов, а потому о причинах переноса мероприятия заговорили в несколько иных, более пессимистичных нотках. И это на фоне того, что для властей в 2021 году, в преддверии парламентских выборов подобные мероприятия, в рамках которых можно озвучить очередной поворот и социальные обещания, имеют ключевое значение. Вне всяческих сомнений, ситуация складывается неоднозначная.

К примеру, как считает российский политолог Илья Гращенков, ключевая причина постоянных сдвигов даты послания президента может заключаться в довольно банальных обстоятельствах. Дело в том, подчеркивает эксперт, что Путину попросту нечего сказать парламентариям, а те ходы, которыми можно было бы воспользоваться прямо сейчас, вполне могут усугубить ситуацию. Поэтому, добавляет он, все надежды Кремль возлагает на российскую вакцину от коронавируса.

«Послание президента Путина – это своего рода королевский спич стратегического характера. Вообще, послание – программный документ, в котором выражается видение главы государства относительно ключевых стратегических направлений страны в ближайшей перспективе. Оно включает в себя не только положения политического, идеологического и экономического характера, но еще и конкретные предложения, которые касаются законотворческой работы парламентариев.

И что сейчас мог бы сказать Путин? Какое конкретно видение будущего? Говорить о России как о осажденной крепости следует только в самом крайнем случае. Ведь очевидно, что когда «весь мир – против нас», то умный человек всегда подумает, а с кем именно что-то не так, может быть именно с нами? Да и выбор возможных союзников в этом глобальном противостоянии не очень впечатляет – в основном это страны третьего мира, плюс Турция, которая регулярно втыкает нож в спину. О Китае уже, кажется, совсем позабыли.

А говорить про внутреннюю политику президенту совсем не хочется. Экономика стагнирует, фиксируется рост цен, в народных массах кипит недовольство, каким образом выигрывать осенью выборы – вообще не понятно. Единственным светлым пятном стала покупка российской вакцины странами Европы. Вот тут и появляется маячок надежды на то, что наша «ковидная» дипломатия поможет в определенной степени смягчить ситуацию. И тогда уже в летнем послании можно быть позитивным, дескать, мы победили ковид и спасли Европу, так победим же и внутри – все на выборы!», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.