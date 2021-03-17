Володин и Ходорковский высказались о словах Байдена, что Путин – "убийца"

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ Владимира Путина «убийцей». По мнению Володина, это оскорбление в отношении всех россиян. А вот бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский с ним не соглашается, полагая, что речь идет именно о личности Путина.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!» — написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, что именно Володин является автором знаменитой формулы: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Он также не раз хвалебно отзывался о президенте, например, объясняя, что он для РФ ценнее, чем нефть и газ.

Ходорковский же не увидел в этой фразе ничего, кроме факта её произнесения лидером ведущей мировой державы и добавил, что «в данном случае речь идет не о легитимном насилии государства, а именно о личности Путина».

В свою очередь, Иван Жданов, один из ближайших сторонников находящегося в колонии главного путинского критика Алексея Навального, которого этим летом пытались убить химическим оружием, пишет, что не готов углубляться в тему американской политики, но «когда Байден прямо называет Путина убийцей, то это не может не импонировать».