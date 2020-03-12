Володин объяснил, почему Путина надо защищать как главное преимущество страны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Путин для России важнее, чем нефть и газ.

«Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – [Владимир] Путин, и мы его должны защитить», — объяснил депутат на пленарном заседании Госдумы.

В начале недели Sobesednik.ru передавал, что цены на нефть резко обрушились из-за несостоявшейся сделки России с ОПЕК. Эксперты уверяют, что это знаменует начало ценовой войны, в которой к Саудовской Аравии намерены присоединиться Ирак и Кувейт.

По его словам, в других странах людям не интересны социальные и прочие поправки в Конституцию, с помощью которых «мы защитили права граждан, нашу культуру, историю», а лишь одно изменение — предложение депутата Валентины Терешковой об обнулении сроков Владимира Путина: «Они не хотят, чтобы наша страна была сильной. Развитие нашей страны они видят в том, что сохраняется возможность у Владимира Владимировича Путина избраться президентом после 2024 года», — уверяет спикер Госдумы.

Он уверен, что Владимир Путин для всего мира является тем человеком, который «эффективно решает задачи». По мнению Володина, иностранцы видят, что Владимире Путине «способен сделать нашу страну [Россию] сделать сильнее».

Он также резко осудил выпады в адрес Терешковой, прояснив, что это не просто атаки на неё, а «атаки на нашу страну».

Напомним, что Госдума приняла проект поправок в Конституцию в третьем чтении. В случае их утверждения Владимир Путин сможет обнулить свои президентские сроки и участвовать в выборах президента снова ещё два раза подряд.