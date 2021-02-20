"Путин посылает мне сигнал": последнее слово Навального перед отправкой в колонию

Sobesednik.ru публикует полный текст выступления Алексея Навального в суде, который подтвердил законность реального срока.

20 февраля 2021 года суд оставил в силе приговор, по которому Навальный отправится на 2,5 года в тюрьму, несмотря требование ЕСПЧ об освобождении политиика.

– Как часто я выступаю с последним словом! – сказал Алексей Навальный перед тем, как судья удалился для принятия решения. – Вот сейчас наш суд закончится, потом у меня следующий суд (о клевете на ветерана. – Прим. Sobesednik.ru), и снова у меня будет последнее слово. Если кто-то захочет издать мои последние слова, получится довольно толстая книжка.

Мне кажется, в этом тоже есть какой-то такой своеобразный сигнал, который посылает мне вся эта власть в целом и владелец дворца Владимир Путин (сам Путин опровегал свою фактическую причастность к владению дворцом под Геленджиком. – Прим. Sobesednik.ru).

Все это выглядит странным: «Но мы так можем, смотри, можем так сделать!» Знаете, как жонглер или фокусник в суде: вот он мячик крутит на этом пальце, потом – раз, на этом пальце, потом на голове. И они говорят: «Смотри, мы можем эту судебную систему крутить на любой части своего тела. Куда ты против нас лезешь? Мы можем все, что угодно сделать! Смотри – вот прям так!»

Но если честно, мне кажется, что такая их бравада... Ну сделать-то они со мной могут, но не делают... Обычные люди, которые смотрят на это... Они, конечно, тяжелое впечатление производят: «А если я столкнусь с судебной системой? А какие у меня шансы здесь что-то добиться?»

Тем не менее последнее слово – значит, нужно говорить последнее слово. Я уже не знаю, о чем говорить, ваша честь! Давайте с вами поговорим о Боге и о спасении? То есть в русло пафоса по максимуму. Дело в том, что я верующий человек. Что в общем-то, скорее, служит предметом постоянных насмешек в Фонде борьбы с коррупцией (организация признана иноагентом. – Прим. Sobesednik.ru). Вокруг меня – в основном люди-атеисты.

Я сам таким был, довольно воинствующим. Но сейчас я человек верующий, и мне это сильно помогает на самом деле в моей деятельности. Я, знаете ли, меньше раздумываю.

Есть книжка, в которой более-менее четко говорится о том, что надо делать в каждой ситуации. Не всегда, конечно, легко следовать этой книжке, но вообще-то я стараюсь. Мне все пишут: «Держись, не сдавайся, терпи! Сожми зубы!» Что мне терпеть-то? «Блаженны жаждущие и алчущие правды, ибо они насытятся». И я думаю: «Это же надо, как хорошо меня человек понимает».

Эту заповедь я всегда воспринимал как такую более-менее инструкцию к деятельности. Безусловно, не очень наслаждаясь тем местом, где я нахожусь, тем не менее я не испытываю никаких сожалений за то, что я вернулся, за то, что я делаю. Наоборот, я испытываю удовлетворение, что ли. Безусловно, для современного человека эта заповедь про блаженных и алчущих звучит очень напыщенно. Сумасшедшие – странные люди. И пытаются себя подбодрить чем-то, хотя, конечно, они одиноки, одиночки, потому что никому не нужны.

И это важнейшая вещь, которую и власть наша, и вся система, она пытается сказать по телевизору: «Ты одиночка, ты один». Сначала надо запугать, а потом доказать, что ты один.

И эта вещь про одиночество очень важна как цель власти. Отлично по этому поводу сказал один замечательный философ по имени Полумна Лавгуд, помните, такая была в «Гарри Поттере»? И она сказала: «Важно не чувствовать себя одиноким, потому что, конечно, на месте Волан-де-Морта я бы хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким». Безусловно, наш Волан-де-Морт во дворце, он тоже этого хочет.

Заповедь про «блаженны» на самом деле – главная политическая идея, которая сейчас есть в России. Какой самый популярный лозунг в России? Помогите мне? В чем сила? Правильно: сила – в правде! За кем правда, тот и победит! И это очень важно. Худший вид справедливости – это справедливость вооруженная.

Всякие люди хотят правды и рано или поздно они добьются, они насытятся. Важная вещь, которую я вам хочу сказать: важно не бояться этих людей. Не бояться тех, кто добивается правды.

Многие же опасаются, что будет революция, кошмары, потрясения. Но подумайте сами: как хороша была бы жизнь, если без постоянного вранья, без этой лжи. Возможность не врать – это же просто восхитительная ситуация! Смотрите, как классно: вы работаете судьей, с большой зарплатой, и ты уважаемый член общества, и никто не может тебе позвонить, и никто не может дать тебе указания, как решать дела. И ты приходишь к своим детям и внукам и говоришь, что ты реально независимый судья. Классно же было бы быть прокурором, который на самом деле выступает в состязательной системе, ведет интересную политическую игру, защищает кого-то или осуждает реальных злодеев.

Я не верю, что вы шли на юридический, чтобы фабриковать потом дела. Я не верю, что люди шли в полицию, чтобы потом бить других на митинге или вот конвоировали чувака, лишив его последнего слова. Минусы есть, а плюсов нет.

Вы бизнесмен, и любой бизнес в стране стоит в два раза дешевле, потому что нет судебной системы, потому что несправедливость, потому, что бардак. Если бы этого вранья, этой несправедливости не было бы, было бы гораздо лучше. И те люди, которые хотят правды, добились бы этой правды. ФСБшники – ну то же самое.

Никто, ни один человек на свете не был школьником с горящими глазами: пойду в ФСБ, меня там будут направлять, чтобы я стирал трусы оппозиционера, потому что кто-то их намазал ядом. Нет таких людей, никто не хочет этого делать!

Очень важно не бояться людей, которые добиваются правды, а может, даже как-то их поддержать. А если не поддержать, то хотя бы не мешать. «Жить – значит рисковать всем. В противном случае ты просто вялая кучка беспорядочно собранных молекул, плывущих по течению Вселенной» (здесь подсудимый процитировал Рика Санчеза из «Рика и Морти». – Прим. Sobesednik.ru).

И последнее, что я хочу сказать. Чего-то мне не хватает. Я хочу, чтобы Россия была свободной. Это необходимо, но не достаточно. Это не может являться целью само по себе.

Я хочу, чтобы Россия была богатой, я хочу, чтобы эти богатства справедливо распределялись.

Я хочу, чтобы здравоохранение было нормальное, чтобы мужчины доживали до пенсионного возраста. Сейчас у них не получается этого сделать. Я хочу, чтобы было образование нормальное, люди могли нормально учиться. Я хочу, чтобы за одну и ту же работу люди получали такую же зарплату, как в европейской стране. Сейчас получают гораздо меньше. Я хочу бороться за то, чтобы Россия не была несчастной.

У нас все есть, но, тем не менее, мы какая-то несчастная страна. Русскую литературу откройте: одни описания страданий и несчастий. Я предлагаю лозунг изменить: Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой! Всё.