Двойной суд над Навальным 20 февраля: по делу "Ив Роше" и клевете на ветерана

20 февраля 2021 года в Бабушкинском районном суде – сразу два судебных процесса в отношении Алексея Навального. Сначала будет слушаться его апелляция на решение Симоновского районного суда о замене условного срока на реальный. Вообще-то апелляции по решениям районных судов Москвы проходят в Московском городском суде, но поскольку на 14:00 в Бабушкинском районном суде запланировано продолжение рассмотрения дела о клевете на ветерана, Мосгорсуд проведет здесь выездное заседание. Все, как объясняют, – для удобства и журналистов, и самого подсудимого, которого не придется конвоировать из одного здания суда в другое.

В окрестностях Бабушкинского районного суда этим утром спокойно. Ни на станции метро «Бабушкинская», ни на подходах к зданию, ни около него нет ни протестующих, ни ОМОНа, ни даже зевак. Толпятся только журналисты, которых пропускают строго по предварительной аккредитации. Квота на нее составила 70 человек, одну из них получила корреспондент Sobesednik.ru.

Перед началом заседания аккредитованным журналистам разрешили сфотографировать Алексея Навального. Ровно 4 минуты: две минуты — тем, кто снимает на профессиональный фотоаппарат; две минуты – тем, кто снимает на смартфоны.

Перед фотосъемкой Навального судебные приставы провели инструктаж: «Просить его позировать строго запрещено! Никаких выкриков типа «Алексей, посмотрите направо, Алексей, а на нас, Алексей, покажите руки, Алексей, поднимите руки! И вообще с ним запрещено разговаривать! Если что-то спросит, не отвечайте! Иначе сразу удалим из здания, и больше вы в него не войдете никогда!» Навальный несколько раз менял позы и положение рук и без всяких просьб.

10.20 Навальный уточняет у судьи Балашова: «Дмитрий Николаевич, а что мы в Бабушкинском суде делаем?»

Судья: «В ваших интересах это было сделано, чтобы ваши адвокаты не ездили по городу».

Навальный: «В моих?»

Судья: «Вам лучше, адвокаты присутствуют здесь лично. А если бы рассматривали в Мосгорсуде, то было бы по видеосвязи».

10.25 Судья разрешает адвокату подсудимого Ольге Михайловой заявить ходатайство о незамедлительном освобождении Алексея Навального из СИЗО по решению ЕСПЧ.

Судья уточняет, кому адресовано обращение ЕСПЧ. Михайлова: «Мне как стороне». Судья подсказывает: «А не России как государству?» Михайлова соглашается.

Навальный поддерживает: «Даже после изменения Конституции решения ЕСПЧ имеют для нас первоочередное значение».

Прокурор Екатерина Фролова возражает, приводя аргументы о том, что для ЕСПЧ такое заступничество произошло как-то слишком быстро: «Другое лицо ждет рассмотрения своего обращения несколько лет...»

10.35 Судья зачитывает апелляционную жалобу защиты. Навальный заявляет, что полностью поддерживает все ее доводы. «Все сводится к вопросу, скрывался я или не скрывался. И наш разговор с инспекцией по этому поводу был странный», – добавляет политик.

– Давайте, ваша честь, представим идеального человека, который не скрывался, – обращается Навальный к судье. – Допустим, его даже не отравили — он попал в аварию, лежал в коме. Вышел из нее, ему говорят: «Проходи реабилитацию, учись ходить». Что делает идеальный человек? Он пишет в инспекцию: «Живу в больнице по такому-то адресу». После этого он покупает билет и летит домой. Так вот, что я мог сделать еще?

Я вел себя, как этот идеальный человек. А мне говорят – скрывался… Это просто абсурд! Сам факт того, что я поехал домой, опровергает то, что я скрывался.

10.40 Алексей Навальный сравнил свои диалоги с инспекцией и прокуратурой с популярной темой в соцсети TikTok: «В Тикток самая модная вещь: «А всё уже, всё». И здесь то же самое. Прокуратура говорит: «Вы должны были уведомить». Так мы же уведомили. Прокуратура: «А надо было раньше». Так мы же в ту же секунду отправили. Прокуратура: «А всё уже, всё». И так ведется этот безумный диалог».

10.44 Выступает прокурор: «Доводы защиты о том, что Навальный 9 января 2020 года уведомил о том, что он будет находиться в отпуске, удовлетворению не подлежат. Поскольку он должен был уведомлять в первый и третий рабочие понедельники месяца. В 2020 году ими были 13 января и 27 января, а не 9 января.

Было установлено, что условно осужденный злостно уклонялся от явки в инспекцию. И в то же время было установлено, что условно осужденный свободно передвигался по территории Федеративной Республики Германия».

10.57 Судебное следствие закончено, начинаются прения сторон. Навальный просит слова первым. Политик был краток, вся его речь уложилась меньше, чем в минуту.

– Уже есть решение, что меня нужно освободить. А меня все судят и судят, судят и судят, судят и судят. И все это очень странно!

Навальный за час заседания ни разу ни присел. То стоит, прислонившись к одной из стенок «аквариума», то ходит по нему туда-сюда. Смотрит все время в пол, руки держит только в карманах.

11.01 Прокурор: «Осужденный открыто бросил вызов закону, показав, что он может решать, исполнять или не исполнять. Он просит не отменить решение суда, а признать свое право на вседозволенность. Признать, что он лучше, выше, значимее других».

Прокурор перечисляет действия Навального в конкретные дни и подвергает сомнению болезненное состояние политика осенью 2020 года.

– 3 октября – прогулка с сыном. 6 октября – интервью известному блогеру (Юрию Дудю для его YouTube-канале. – Прим. Sobesednik.ru). – Похожа ли эта активность на поведение больного человека? Как это мешало выходить на связь с инспекторами?