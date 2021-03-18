"Байден идет на войну": политолог рассказал о "личном конфликте" главы США и Владимира Путина

Резкие, агрессивные и отчасти шокирующие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина, опубликованные телеканалом ABC News, вызвали бурную реакцию едва ли не во всех возможных точках соприкосновения его спича с реальностью.

Журналисты и политологи в одночасье замерли в ожидании дальнейшей развязки запущенной главой Белого дома дискуссии, в рамках которой он, вне всяческих сомнений, решил пойти на открытую конфронтацию с Москвой. Разумеется, большинство экспертов уверены в том, что Кремль непременно ответит на эти выпады, вот только как и когда – не решается сказать практически никто.

Пока же реакция на интервью президента США последовала только от тех, от кого ее следовало ожидать прежде всего. Так, одним из первых возмутился спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, назвавший слова Байдена «оскорблением для россиян» и «истерикой», возникшей на фоне бессилия Вашингтона в противостоянии с Москвой. Похожие тезисы немногим позднее озвучили и некоторые депутаты от партии власти, которые, в прочем, уже давно стали завсегдатаями скандальных политических шоу и всегда выделялись воинствующей риторикой. К примеру, слова депутат Хинштейна о том, что «Байден сошел с ума и впал в истерику из-за неудержимого роста и усиления России» иначе сложно даже оценивать.

Между тем высказывались и мнения, согласно которым от Белого дома стоило бы подождать уточнений, то есть ряд экспертов допустили мысль о том, что 78-летний американский лидер в силу своего преклонного возраста запутался с высказываниями и допустил в них ряд ошибок, в том числе и во всем, что касалось риторики, направленной в адрес высшего российского руководства.

Однако, как считает российский политолог Алексей Чеснаков, рассматривать слова главы Белого дома как ошибку или оговорку в силу возраста вовсе не стоит. По мнению специалиста, Джо Байден решительно настроен на жесткое противостояние с Москвой и планирует усиливать давление на Россию вместе с ее руководством. Более того, по мнению Чеснакова, Байден в своем интервью открыто объявил войну.

«Байден идет на войну. Его высказывания не стоит рассматривать в качестве "старческой оговорки". И, разумеется, это совсем не ошибка. Байден имел все возможности для того, чтобы "оставить двери открытыми", но он остановил выбор на резкой эскалации конфликта. Причем речь идет о личном конфликте. Такие слова являются прямым вызовом и взять их назад нельзя.

То есть, это был совершенно прямой и рациональный шаг, который должен обозначить новую реальность. Для российской внешней политики эта реальность будет диктовать одну логику поведения, для внутренней – другую. И никакого компромисса здесь быть не может. Полутона и вовсе опасны. Черно-белая картина теперь будет доминировать, как в риторике, так и в реальности. И та часть политических элит в России, которая прямо сейчас публично не зафиксирует свою поддержку президенту Путину, рискует однажды оказаться в числе предателей», – пишет эксперт в своем авторском Telegram-канале.