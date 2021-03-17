"Почти объявление войны": эксперты о беспрецедентном высказывании Байдена о Путине

Судя по всему, самые негативные прогнозы и опасения Кремля по поводу отношений между Москвой и Вашингтоном после избрания на пост президента США демократа Джозефа Байдена начинают оправдываться. На этом фоне даже введенные не так давно в отношении ряда российских чиновников санкции, вызвавшие среди провластных СМИ и экспертов нескрываемую ироничную радость, могут на самом деле показаться легкой прелюдией к куда более болезненному «обострению отношений».

Эти выводы, равно как и многие другие, можно сделать на основании недавнего интервью Байдена журналистам американского телеканала ABC News, в рамках которого американский лидер заявил, что его российский коллега «заплатит за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году, а также высказал в его адрес другие обвинения. Более того, по словам главы Белого дома, о возможном наказании за вмешательство в выборный процесс он прямо говорил самому Владимиру Путину.

«У нас с ним был долгий разговор. Я относительно неплохо его знаю. И эта беседа началась с того, что я ему прямо сказал: "Я знаю вас, вы знаете меня. Если будет установлено, что это действительно произошло – будьте готовы к ответу"», – подчеркнул американский президент. На прямой вопрос журналистов о том, собирается ли Вашингтон привлечь Путина к ответу, Байден коротко заметил: «Он заплатит за это».

Справедливости ради, стоит отметить, что американский президент в своем интервью не только нападал на своего российского коллегу, но и делал менее агрессивные заявления. Например, он отметил, что Москва и Вашингтон могут наладить совместную работу в тех областях, в которых у них есть общие интересы. Причем, политик сразу же добавил, что такие интересы существуют и даже подчеркнул, что они с Путиным в определенной степени понимают друг друга.

Нужно ли говорить, насколько бурную реакцию это выступление президента США вызвало в СМИ и экспертной среде, особенно если учитывать тот факт, что впоследствии из уст Джо Байдена прозвучали куда более серьезные обвинения в адрес главы российского государства. Причем, важно отметить, что ABC News опубликовал лишь эпизод из этого интервью, а его полная версия появится чуть позднее и рискует стать настоящей информационной бомбой, сопоставимой с той, которую не так давно взорвал оппозиционер Алексей Навальный, опубликовав свой фильм-расследование. Только теперь ударной волной накроет не только российское, но и международное информационное пространство.

Одним из первых на происходящее отреагировал известный российский политолог Марат Баширов, подчеркнувший, что это точно спровоцирует скандал, пусть и не такой сильный, как может показаться многим.

«Нужно ли нам реагировать на слова Джо Байдена, который в интервью журналистам ABC News заявил, что Путин "заплатит за вмешательство" в выборы в США и даже назвал его "убийцей", после чего добавил, что они с российским коллегой друг друга понимают. Разумеется, не стоит. Особенно после его слов о понимании.

Смысл общей фразы Байдена можно понимать и трактовать двояко. Начиная от того, что президенты равны и друг друга понимают, до того, что в рассуждениях президента США присутствует непоследовательность, как если бы он терял нить ответа из-за каких-то волн в его голове. Будет ли скандал? Да, будет. Но, не такой сильный», – пишет Баширов в своем авторском Telegram-канале.

А вот его коллега Алексей Чеснаков настроен не столь оптимистично и даже считает, что подобное можно расценивать почти как объявление войны.

«Это не объявление войны, но уже очень на то похоже. Интересно, каким образом в Белом доме после такого видят форматы будущих личных контактов?» – отметил эксперт.

Другие специалисты сразу же предположили, что столь громкие слова Джо Байдена попросту не могут остаться без ответа из Кремля, причем, ответ этот должен быть довольно сильным, а никак не в форме обычного комментария. Впрочем, такого ответа из Кремля пока не последовало, хотя сомневаться в том, что он непременно будет, не приходится. А пока в Кремле собирают волю в кулак и пытаются привести мысли в порядок, все-таки даже представленные фрагменты интервью Байдена выглядят как очень серьезный вызов, отвлекать внимание общественности будут спикеры рангом пониже: политики, руководство обеих палат парламента, МИД и прочие.

К слову, первым из них стал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, назвавший слова Байдена о Владимире Путине «оскорблением россиян» и «истерикой от бессилия». Комментарий Володина, к слову, выглядит откровенно слабым и излишне эмоциональным, возможно российские дипломаты сподобятся на набор более внушительных тезисов, остается ждать брифинга, на котором выступит, к примеру, Мария Захарова.