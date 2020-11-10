До Белого дома на электричке: почему Америка полюбила Джо Байдена

За американскими выборами наблюдает весь мир. В этом году они проходят наиболее драматично. «Собеседник» изучил биографию Джозефа Байдена и нашел россиян, которые встречались с ним лично.

Самый молодой сенатор, самый пожилой президент

Эксперты и источники в Кремле с тревогой смотрят в сторону Джозефа Байдена, ожидая от него ужесточения политики в отношении России. Но, как выяснилось, у Байдена не меньше общего с Россией, чем у Дональда Трампа. А на родине его считают народным политиком.

– Портреты Байдена и лозунги за него я видел на многих американских домах, – рассказал «Собеседнику» бывший депутат Госдумы Андрей Туманов, который в 2020 году провел несколько месяцев в США. – В его родном штате его просто обожают. Относятся к нему, как к такому родственнику – своему деду, с которым можно поговорить о том о сем, поднять себе настроение. Он же много ходит пешком, несмотря на то, что в большой политике он уже почти 50 лет. В его штате все с ним здороваются, и он охотно общается с простыми американцами. Сказывается, наверное, еще и сочувствие – у Байдена погибли в автокатастрофе первая жена и дочь, и он заботился об оставшихся на его попечении двух сыновьях.

Байден оказался единственным сенатором, который возвращался с инаугурации Трампа в 2017 году домой на электричке.

– Его путь довольно яркий, – говорит «Собеседнику» политик Леонид Гозман, который лично познакомился с Байденом во время визита американца в Россию в 2011 году. – В 1972 году он стал самым молодым сенатором в истории США, а теперь будет самым пожилым президентом. Из политического окружения Байдена я знаю, что его доступность и простота – это не легенда для выборов. Он из семьи, которая в свое время разорилась, они жили бедно и трудно, он пробивался. Я слышал, что, когда заболел кто-то из его детей, он даже собирался продавать дом, потому что лечение было ему не по карману. Но в итоге обошлось без этого, так как Обама пообещал ему, если надо, одолжить личные деньги. То есть Байден не с серебряной ложкой родился, он пробивался. Он долгое время был сенатором, затем – вице-президентом при Бараке Обаме.

При этом еще до недавнего времени у Байдена толком не было никакого капитала, его семья жила только на зарплату – она, конечно, неплохая у члена Конгресса США, но это далеко не безумное богатство. Это хороший upper middle – верхушка среднего класса. В последние годы он уже что-то заработал сверх того – за счет издания книг, капитализировав таким образом свой опыт вице-президента.

Байден был правой рукой Барака Обамы

«Я страшно старый»

Джозеф Байден в 2011 году приезжал в Москву – в статусе вице-президента США. К концу поездки он попросил организовать встречу с гражданским обществом, оппозицией. Она продлилась 1,5 часа – обсуждали Путина, политику, отношения Америки и России, выборы, права человека.

– Это был официальный визит, где он встречался с Путиным, другими политиками, – вспоминает в разговоре с «Собеседником» политик Владимир Рыжков. – Он везде шутил, в том числе и над самим собой, подкалывал окружающих.

Он пошутил и над Путиным: «Владимир, а что ты так долго президент? Оно тебе надо? У нас вот 8 лет президентства – максимум, и после этого люди отдыхают, наслаждаются жизнью».

Но в Кремле юмора не поняли, решили, что он оказывает давление, шантажирует. На самом деле, я думаю, задней мысли у него не было. Просто он не учел психологию наших начальников, которые везде видят второй смысл и сложную подоплеку. А он такой простой, я бы даже сказал – простецкий, народный политик. Он и нашу встречу начал с шутки: «Я страшно старый, я еще с Брежневым встречался». Это смешно вспоминать, так как прошло уже 9 лет, а он только готовится стать президентом США.

Встреча Байдена с Брежневым была в 1979 году.

«Я привез группу сенаторов договориться по ограничению стратегических вооружений. Брежнев был очень болен и сразу ушел, – вспоминал позже сам американский политик. – А Косыгин тогда сказал нам: «Мы вам не доверяем, а вы – нам. И у всех на то веские причины». Сегодня такое абсолютно невозможно. Мы преодолели груду недоверия и сделали все для общего блестящего будущего. В XXI веке нет никаких весомых причин не доверять друг другу».

– Несмотря на возраст, у Байдена какая-то очень молодая любознательность – он все спрашивал, а как у вас это, а как то, а у нас по-другому, – отметил Владимир Рыжков. – И всё – с таким любопытством! Было ощущение, что это не протокольно, а искренне. Открытый, радушный, живой, очень любопытный, с огромным интересом к жизни. Кстати, в тот день Байден как раз вернулся со встречи с Путиным, и у него было прекрасное настроение. Мы еще думали: Путин, что ли, ему его поднял? Но, может, это было связано еще и с тем, что тогда была попытка перезагрузки. Была надежда на хорошие отношения.

1,5 млн за встречу с Байденом

После этой встречи Байдена с оппозицией родился мем «госдеповские печеньки». На самом деле в резиденции посла политикам наливали кофе со сливками и на столах стояли вазочки с печеньем.

– Тема разговора была серьезная – итоги думских выборов, – поделилась с «Собеседником» коммунистка Нина Останина. – Меня удивило, какой предметный интерес Байден проявил к технологиям фальсификаций, по несколько раз меня обо всем переспрашивал. Он внимательно слушал, удивлялся, вскидывал брови, просил еще раз перевести. Как будто не понимал, что такое «карусели», «админресурс», «мертвые души».

Я взяла с собой газету «Правда» с нашей партийной программой и подарила ее Байдену. Особенно его заинтересовала социальная часть. Прощаясь, он пожал мне руку со словами: «Думал ли я, что буду когда-то симпатизировать коммунистам!»

Встреча не обошлась без последствий.

– Последствия для меня были незабываемы, – продолжила Нина Останина. – Я получила три судебных иска по 500 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства всей кемеровской верхушки. В исках ко мне говорилось, что у губернатора, председателя партии «Единая Россия» Кемеровской области и главы местной ЦИК после моего выступления перед Байденом внезапно ухудшились сон, аппетит, моральное состояние. Короче, я нанесла им большой урон. 1,5 миллиона рублей – в такую сумму для меня вылилась встреча с Байденом. По искам заплатила партия КПРФ.

Байден, представший перед российскими политиками в 2011 году, был достаточно бодр, хотя теперь многие его оппоненты замечают крайнюю забывчивость кандидата в президенты.

– Все мы биологические существа, а возрастные границы непереходимы, – резюмирует Леонид Гозман. – Но среди моих знакомых есть один человек, который его хорошо знает, работал с ним. Он утверждает, что с Байденом все лучше, чем это выглядит со стороны. И потом, главное, чтобы он был способен осознать свои возрастные проблемы и отрегулировать свою работу так, чтобы где-то делегировать, привлечь помощников, специалистов. Кроме того, в тандеме с ним идет Камала Харрис, которой 50 с небольшим – она может его подстраховать в любом случае.

Байден, хоть и стал уже объектом шуток, сможет, как считают многие, занять свое особое место в череде американских лидеров.

– Я встречался с Обамой примерно в таком же формате, Обама производил более яркое впечатление, чем Байден, – сравнил Леонид Гозман. – Байден, конечно, не Кеннеди, не Обама и не Рузвельт. Это не та личность, которая открывает новую страницу в истории. Но после потрясений последних лет Америке, наверное, и не нужен новый Кеннеди, а нужно успокоение, стабильность, понятные правила. Именно это, как мне кажется, Джозеф Байден способен дать своей стране.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2020 под заголовком «Ху из мистер Байден».