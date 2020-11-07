"Володя, пора на отдых": шутка Байдена о долгом президентстве Путина взбесила Кремль

Политик Владимир Рыжков рассказал Sobesednik.ru, как Дзозеф Байден подколол президента России Владимира Путина.

Пока весь мир следит за результатами президентских выборов в США, личность Джо Байдена, который с высокой долей вероятности может победить Дональда Трампа и на ближайшие 4 года стать хозяином Белого Дома, приобретает все новые и новые краски.

Так, политик Владимир Рыжков рассказал Sobesednik.ru о прекрасном чувстве юмора кандидата в президенты США. Он лично убедился в остроумии Байдена еще в 2011 году, когда тот встречался в Москве с представителями российского истеблишмента.

Владимир Рыжков // Фото: Global Look Press

– Для баланса, чтобы не было впечатления, что Байден только с начальниками встречается, он попросил организовать встречу с гражданским обществом, оппозицией. Она продлилась 1,5 часа — обсуждали Путина, политику, отношения Америки и России, выборы, права человека, – вспоминает в разговоре с Sobesednik.ru Рыжков.

Впечатление от Байдена было хорошее. Я вообще люблю людей с юмором. А он такой простой, я бы даже сказал — простецкий, народный политик. Много шутил.

Начал он с шутки: «Я страшно старый, я еще с Брежневым встречался». Это смешно вспоминать, так как прошло уже 9 лет, а он только готовится стать президентом США.

Владимир Рыжков отмечает любознательность Джозефа Байдена.

– Он все спрашивал, а как у вас это, а как то, а у нас по-другому, – говорит Рыжков. – И было ощущение, что это не протокольно, а искренне. Открытый, радушный, живой, очень любопытный, с огромным интересом к жизни.

Кстати, в тот день Байден как раз вернулся со встречи с Путиным, и у него было прекрасное настроение. Мы еще думали: Путин, что ли, ему его поднял? – смеется Рыжков. – Но может, это было связано еще и с тем, что тогда была попытка перезагрузки. Была надежда на хорошие отношения.

Из участников той встречи мало кто из россиян остался: Бориса Немцова убили, Гарри Каспаров сейчас в Америке, эколог Евгения Чирикова тоже уехала. Остальные пока, слава Богу, живы, а Байден даже президентом собирается стать.

Владимир Рыжков отметил, что во время того визита в Россию Байден всячески подкалывал окружающих и пошутил лично в адрес Владимира Путина.

Байден сказал Путину: «Владимир, а что ты так долго президент? Оно тебе надо? У нас вот 8 лет президент максимум, и после этого люди отдыхают, наслаждаются жизнью…»

– Но в Кремле юмора не поняли, решили, что Байден оказывает давление, шантажирует, – заметил Рыжков. – На самом деле, я думаю, он просто пошутил, задней мысли у него не было. Просто не учёл психологию наших начальников, которые везде видят второй смысл и сложную подоплеку.

Знал бы тогда Джо Байден, что после той колкой шутки о долгом президентстве Владимир Путин «перегуляет» еще 9 лет...