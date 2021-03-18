Могут нанести удары: политолог спрогнозировал ответ Кремля на слова Байдена о Путине

Высказывания американского президента Джо Байдена, похоже, создали новую ключевую повестку на ближайшие недели, причем сама она будет еще не раз трансформирована в самые разные формы. Впрочем, ничего другого после слов «Россия обязательно ответит за вмешательство» в выборы 2020 года и открытого обвинения российского президента Владимира Путина в криминальном преступлении ожидать и не стоило.

Причем реакция на интервью главы Белого дома оказалась настолько же разной и резкой, насколько резонансными были и его слова в беседе с американскими журналистами. В России на слова Байдена отреагировали, как и ожидалось, с нескрываемым раздражением. Спикер Госдумы Володин назвал такие заявления «оскорблением россиян», в Совфеде присоединились к этим словам, отметив, что прозвучавшие из уст американского лидера высказывания обращены не только к Путину, но ко всем гражданам России, депутаты Госдумы и вовсе заподозрили президента США в том, что он «сошел с ума». И все как один делают сноску на преклонный возраст политика, словно пытаясь оставить дверь немного приоткрытой, а потому добавляют: дескать, возраст, старость, деменция, что-то напутал.

Как бы там ни было, но реакции на скандальные высказывания Джо Байдена ожидают прежде всего от Кремля. И в этом плане мнения тоже разошлись. Ряд экспертов, к примеру, считают, что Путин в ответ может даже промолчать, заняв выжидающую позицию, из которой в нужный момент непременно отомстит своему визави. Другие же убеждены, что главе российского государства необходимо ответить оппоненту как можно скорее и как можно жестче.

К примеру, известный российский политолог Глеб Павловский считает, что реакция Москвы в данном случае все-таки последует, поскольку пропускать подобное нельзя хотя бы из дипломатических соображений. Так, решение Москвы отозвать посла России из Вашингтона специалист считает правильным, однако отмечает, что слишком жестко на произошедшее Кремль реагировать не станет. Особенно если Джо Байден впоследствии извинится за слишком жесткую риторику. Впрочем, для таких извинений, убежден Павловский, есть и определенные препятствия.

«Полагаю, реакция на необходимом уровне. Пропускать такое нельзя по дипломатическим понятиям. Поэтому реакция нужна. Реакция на столь резкие высказывания, причем личные, персональные со стороны президента – это временный отзыв посла. Я, к слову, сразу именно это и рекомендовал. Как мне кажется, это нормальный шаг. Но вот заходить дальше особого смысла нет, особенно если последует извинение.