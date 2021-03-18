О чем говорит ответ Путина? Павловский разобрал речь российского президента

С минувшей среды в российской экспертной среде и прессе развернули настоящий спиритический сеанс со взыванием к «духам» дипломатии, стратегического планирования, геополитики и даже простой психологии. Все дело в громких высказываниях американского президента Джо Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» и объявившего о планах заставить Россию «ответить за вмешательство» в выборы 2020 года.

И если отдельные представители элит сразу же принялись бить по американскому лидеру изо всех орудий, требуя уважения, сетуя на «оскорбление россиян» и их президента, а также намекая на возможные проблемы с ментальным здоровьем 78-летнего главы Белого дома, то экспертов в большей степени интересовало, как на произошедшее отреагирует сам Путин.

Российский президент отреагировал на следующий день, причем, его комментарии по поводу нападок Байдена показались сдержанными. Куда больше бросилось в глаза, что Кремль представил «ответ Путина» как нечто, что он сделал постольку поскольку, в обычном рабочем режиме и между делом, не отвлекаясь от работы. Иными словами, было «наглядно» показано, что российского лидера слова заокеанского коллеги нисколько не задевают. Так ли это на самом деле, покажет время, но в целом сдержанный ответ Владимира Владимировича, пожелавшего Джо Байдену здоровья, вполне можно расценить и с другой точки зрения.

К примеру, российский политолог Глеб Павловский в интервью телеканалу «Дождь» оценивает высказывание Путина как нежелание обострять конфликт до тех пор, пока из Белого дома не последуют объяснения относительно столь бесцеремонной риторики. При этом эксперт признает, что ответ российского президента можно считать одновременно сдержанным, сильным и в то же время в меру язвительным. Впрочем, есть в «ответной» риторике главы российского государства и недостатки, убежден политолог.

«Совершенно очевидно, что Путин не хочет развивать, эскалировать этот конфликт. Отзыв посла из США в этом контексте тоже, скорее всего, временный – все-таки в ожидании каких-то смягчений, извинений или уточнений этой ситуации, поскольку Псаки ничего не уточнила. Ответ Путина, как всегда, был несколько избыточен, он не может удержаться на одном элементе, на одном «месседже» – он всегда любит цеплять к нему «добавочные вагоны», и это не всегда хорошо.

Пожелав Байдену здоровья, Путин, на самом деле, ответил достаточно сильно и язвительно, но вслед за этим Путин изложил, причем достаточно адекватно, психоаналитическую «концепцию переноса». Такая проблема есть у многих людей, есть она и у российского президента: Путин во многом рассматривает президентов США как эталон, и многому у них учился. Самым ярким примером, как известно, является Джордж Буш-младший. Исходя из всего этого, о чем говорит ответ Путина? О том, что он не хочет ссориться, не хочет обострять ситуацию – значит, как мне кажется, удара по чувствительным местам для США, скорее всего, не будет.

Любой резкий ответ Путина в данной ситуации был бы глупостью: если Байден попал в «ловушку» интервьюера, то Путин в эту ловушку себя отправить не дал. Было бы глупо разрушать всю дипломатию между Россией и США в самом начале президентства Байдена, и хорошо, что Путин эту ошибку не допустил», – отметил Павловский.