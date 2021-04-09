"Не более двух недель": политолог заявил о скорой войне в Донбассе

Ситуация, которая в последние дни складывается вокруг зоны вооруженного конфликта на востоке Украины, может свидетельствовать о том, что до реальных боевых действий осталось не более двух недель, после чего в регионе может начаться полноценная война. К такому выводу пришел российский публицист и политолог Борис Кагарлицкий, ориентируясь на численность военных сил, сконцентрированных рядом с Донбассом с украинской и российской стороны.

Эксперт при этом отмечает, что первый шаг в сторону эскалации и начала военных действий может сделать именно Киев, поскольку Украина ограничена в ресурсах и не сможет долго держать огромную армию в полевых условиях. Что же касается действий российской стороны, то у нее в этом случае есть выбор сразу из нескольких вариантов, однако какой из них будет выбран, эксперт сказать затрудняется.

«Обстановка в Донбассе продолжает накаляться все сильнее – пропорционально тому, как Украина и Россия стягивают к границе военные силы. Видео, которые приходят из Украины, показывают, что сосредоточенные там военные контингенты попросту не смогут слишком долго находиться в бездействии.

Тем более, что для их расквартирования отсутствует необходимая инфраструктура, формирование которой обошлось бы слишком дорого. Поэтому их придется либо отвести назад, либо пустить в дело. И срок ожидания в данном случае – не более двух недель.

Могу предположить, что аналогичная ситуация складывается и с российской стороны, но первый ход все-таки должен сделать Киев, поскольку у него и ресурсов меньше, да и мотивации воевать заметно больше. Кремль же в данном случае оказался в цугцванге: если он не поддержит ЛДНР, то в лучшем случае все обернется карабахским сценарием с наступлением, перемирием и существенным сокращением территорий самопровозглашенных республик. На Путине в этом случае будет клеймо предательства, дескать, не защитил союзников. Если же российские силы вмешаются в ситуацию по полной программе, то это будет объявлено российской агрессией в отношении соседнего государства. Ведь Кремль и сам официально придерживается позиции, согласно которой Луганск и Донецк – территории Украины, Путин не признал независимость республик.

И дело здесь не только в дипломатических проблемах или санкциях – у Киева будут все возможности для повышения ставок и масштаба конфликта.

И ключевой риск повышения ставок может быть связан с Крымом. К примеру, сможет ли Россия обеспечить защиту Крымского моста? В целом, строить подобное сооружение в зоне вероятного вооруженного конфликта было не самой лучшей идеей. Да и построено оно, как утверждают специалисты, с серьезными нарушениями, поэтому точка уязвимости здесь очевидная.

Но и для украинской стороны риск, сопряженный с расширением конфликта на Крым, тоже довольно высокий. Так что стороны, вероятнее всего, немного постреляют и сядут за стол переговоров.

Впрочем, существует еще один вариант, который заключается в затяжной позиционной войне. Никто в этом случае не будет стремиться к победе или перелому ситуации в свою пользу. Эта война не до победы, а до ухода режимов, которые правят в обеих странах.

Потому что это ведь замечательный повод для введения всевозможных ограничений и запретов, окончательного подавления и загона оппозиции по обе линии фронта в подполье, отмены выборов.

Ограничения, начатые в прошлом году, будут продолжены Донбассом. Тут можно вспомнить "1984" Оруэлла: "Океания всегда воевала с Евразией"», – пишет Кагарлицкий в своем авторском Telegram-канале.