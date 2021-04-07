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Максим Жаров раскрыл план Киева по Донбассу

Политика
14:26, 07 апреля 2021

Максим Жаров раскрыл план Киева по Донбассу
Максим Жаров // стоп-кадр: YouTube
Максим Жаров // стоп-кадр: YouTube

Обострение ситуации в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины обсуждается уже не первый месяц. Еще с начала года ряд источников начали систематически отмечать активное перемещение Киевом крупных сил к линии разграничения в Донбассе. В Сети публиковались многочисленные кадры с эшелонами танков, военных грузовиков и самоходных артиллерийских установок, движущихся на восток. Тогда же появились первые тревожные предположения о том, что Украина может готовить масштабную военную операцию в регионе с целью подавить сопротивление самопровозглашенных республик.

А уже в конце марта и начале апреля свой шаг сделала Москва, предположительно выдвинув в Крым и к границам с Украиной не менее внушительное количество военной техники и военнослужащих, не став объяснять причины таких перемещений. Впоследствии главком ВСУ Хомчак заявлял, что Россия сосредоточила у границ Украины не менее 25 батальонно-тактических групп, а президент Зеленский обвинил Путина в попытке «играть мускулами» и запугивать Киев. Обеспокоилось и международное сообщество. Оперативно были проведены консультации глав Минобороны и МИД Украины с их коллегами из США, а европейское командование НАТО даже повысило степень боеготовности своих сил на континенте. После этого все вокруг начали говорить о едва ли неминуемом конфликте, который может перерасти в Третью мировую войну.

Однако, как считает российский политолог Максим Жаров, на самом деле масштабных боевых действий в Донбассе в рамках наметившегося противостояния, скорее всего, не будет. По словам эксперта, план Киева по конфликтному региону в данном случае довольно прост. При поддержке Запада украинские власти рассчитывают переиграть ситуацию юридически, доведя ее до отказа от Минских соглашений и изменения Нормандского формата.

«Последние телодвижения официального Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу свидетельствуют о том, что нагнетание напряженности вокруг ЛНР и ДНР совсем не обязательно должно обернуться возобновлением масштабных боевых действий, как минимум, таких, какими они были в 2014 году.

Киев, а вместе с ним Вашингтон, Берлин и Париж, вполне устроит «непрямая провокация», конечным результат которой – полный отказ от Минских соглашений. Их денонсация позволит повысить рухнувший до опасных минимумов рейтинг украинского президента Владимира Зеленского, не начиная новую войну в Донбассе, тем более что к ней сейчас не готовы ни Соединенные Штаты, ни Франция, ни Германия.

То есть, Кремль на данный момент подвергнут жесткому шантажу со стороны Запада, Путина вынуждают согласиться, пусть и в молчаливом формате, с отменой «Минска-2» и перезапуском «нормандского формата», чтобы включить в него еще и Вашингтон.

Так что не исключено, что в рамках своего послания Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин будет вынужден ответить на этот шантаж новыми предложениями по формату урегулирования ситуации в Донбассе. И эти предложения в явной или скрытой форме будут представлять собой определенный дрейф в сторону от Минских соглашений», – пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.

Тема: Украина

Теги: #ДНР ЛНР

Рубрика: Политика

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Скриншот из Youtube

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