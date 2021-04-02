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"Напоминает Карабах": Несмиян назвал признаки новой войны на Украине

Политика
18:19, 02 апреля 2021

"Напоминает Карабах": Несмиян назвал признаки новой войны на Украине
Владимир Зеленский // Фото: Global Look Press
Владимир Зеленский // Фото: Global Look Press

Обострение ситуации на востоке Украины, где боевые действия с той или иной степенью интенсивности продолжаются уже 7 лет, сегодня активно обсуждается в СМИ с подробным описанием динамики происходящего.

Причем, динамика эта выглядит весьма показательной. С начала года стороны (официальный Киев и представители самопровозглашенных республик) принялись обмениваться взаимными обвинениями в систематических нарушениях режима перемирия, введенного в зоне конфликта с середины минувшего лета. Позднее появилась целая череда публикаций о том, что украинские власти активно стягивают к линии разграничения военную технику, оружие и личный состав, якобы готовясь к полномасштабной военной операции.

С начала марта обстрелы в зоне конфликта не просто возобновились, а превратились в регулярное явление. Представители СММ ОБСЕ, к примеру, в отдельные дни фиксируют сотни случаев нарушения режима прекращения огня. А с недавних пор в прессе активно распространяются сообщения о том, что Россия якобы двигает свою военную технику в направлении украинской границы и уже скопила близ нее довольно приличную группировку. Кто-то считает это попыткой Москвы послать Киеву сигнал о недопустимости наступления на Донбасс и готовности встать на сторону самопровозглашенных республик, другие же бьют тревогу, утверждая, что Россия готовит прямое вторжение, третьи ищут другие причины происходящего.

Между тем, как отметил известный российский журналист Анатолий Несмиян, череда событий, которые происходят в последние недели вокруг Донбасса и обострения ситуации в конфликтном регионе, очень напоминает все то, что происходило в минувшем году вокруг Нагорного Карабаха и в конечном итоге закончилось полноценным военным противостоянием сторон.

«Эскалация ситуации вокруг Донбасса очень напоминает то, как развивались события вокруг Нагорного Карабаха перед обострением и реальной войной. Тогда все тоже шло довольно неспешно, но всегда по нарастающей и без особых пауз.

Сегодня же Песков заявляет, что перемещение войск внутри границ РФ – исключительно наше внутреннее дело, которое никого не касается, впрочем, есть один нюанс – номерные знаки на автомобилях в составе колонн, идущих в направлении Украины, принадлежат войскам ЗВО, хотя находятся они на территории Южного военного округа. При этом о проведении учений никто не объявлял. Поэтому вполне логично, что перемещение войск в подобной ситуации вызывает повышенный интерес со стороны внешних игроков.

Далее в НАТО решили даже провести экстренное заседание, в рамках которого рассматривался всего один вопрос – «озабоченность» из-за наращивания российского военного присутствия у границ с Украиной. Глава Пентагона после этого провел разговор с украинским коллегой и даже заверил его в гарантиях поддержки. Вот только никто не сообщает, в чем заключаются эти гарантии и какой будет поддержка. При этом глава Минобороны США Остин вместе с начальником Генштаба ВС Турции Аккаром также активно обмениваются данными по вопросам безопасности в регионе.

В Киеве готовится заседание СНБО, а в Луганской области активно ведется сбор резервистов. С «этой стороны» тоже все довольно серьезно. В ДНР и ЛНР, к примеру, объявили призыв военнослужащих. В общем, ситуация пока остается нестабильной, но с ярко выраженным креном в одну сторону. На языке пропаганды это можно было бы назвать «игрой мускулами», причем, первую скрипку во всей этой истории играет как раз Кремль.

Технически вся эта история вполне может закончиться обычным бряцаньем железками. Но в целом в подобных обстоятельствах риски становятся все менее управляемыми и предсказуемыми. Единственная причина, которая может мотивировать Кремль вмешаться в ситуацию и ввести войска на территорию Донбасса – это довод о защите россиян, поскольку раздача паспортов в республиках создала из них анклав, на территории которого проживают уже около 350 тысяч новоиспеченных граждан РФ.

Однако проблема в том, что, как и в случае с Крымским полуостровом, это является сугубо внутренним объяснением – ведь раздачу паспортов вместе с российским гражданством особо никто не признает.

В общем и целом, пока ситуация движется в сюжете Карабаха, однако будет ли срыв к прямым столкновениям, сказать на данный момент никто не может. Оценивать его шансы на данный момент не очень перспективно, хотя на самом деле Кремлю будет очень сложно «продать» такую войну российскому населению. Сейчас уже не 2014 года и, как минимум, одна из ключевых заповедей Сунь-Цзы об обязательном единении народа и власти в войне, которая является важным условием для достижения успеха, сегодня остается невыполнимой. Сплотиться вокруг Путина желающих особо не видно», – пишет журналист в своем авторском telegram-канале.

Тема: Украина

Теги: #Путин #Зеленский

Рубрика: Политика

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