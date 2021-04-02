Украина предложила провести учения НАТО в ответ на совместные учения РФ и Беларуси

Замглавы офиса президента Украины Роман Машовец во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой предложил провести совместные с НАТО учения в ответ на масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021», запланированные на осень этого года.

«Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, это должно быть сбалансировано совместными усилиями», — приводит РИА Новости слова представителя Владимира Зеленского. Машовец такие учения должны включать в себя совместную работу на воде, суше и в воздухе.

В офисе Зеленского считают, что совместные учения России и Беларуси являются «угрозой евроатлантической безопасности». Там также считают, что страны, соседствующие с Украиной в это время должны будут повысить уровень своей боевой готовности.

Всё это происходит на фоне эскалации конфликта на юго-востоке Украины. Минобороны Украины фиксирует перемещения российских войск на границе с Донбассом и опасается возможной агрессии. США заявляют о поддержке Украины и добавляют, что окажут ей помощь в случае атаки со стороны РФ. При этом Россия отрицает, что её действия могут носить характер агрессии и с 2014 года отказывается признавать свое участие в войне на Донбассе, официальная позиция Москвы состоит в том, что это гражданская война на территории Украины, хотя страны Запада расценивают РФ как одну из участников конфликта.