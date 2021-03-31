На фоне усиления армии РФ возле Донбасса: Несмиян рассказал о беседе Путина, Меркель и Макрона

Начало 2021 года выдалось весьма богатым на разговоры вокруг вооруженного конфликта на востоке Украины. Прежде всего, обращает на себя внимание огромное количество заявлений представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в которых они систематически высказывали опасения о подготовке Киевом «наступательной операции» в регионе. Подтянулись к дискуссии и российские военкоры, многие из которых построили на войне в Украине полноценную карьеру. Они вместе с рядом изданий наперебой публиковали информацию о том, что украинское командование стягивает в зону конфликта все больше вооружений, военной техники и личного состава.

На фоне этих тревожных новостей начала нарастать и частота сообщений о нарушениях режима перемирия, о котором стороны конфликта договорились еще летом минувшего года, а сам факт эскалации ситуации стал очевидным даже издалека. Теперь же возможным обострением обстановки может озаботиться и Киев. С недавних пор западная и украинская пресса сообщает о том, что Россия стягивает к границам с Украиной дополнительные силы и крупную группировку военных.

Европейское командование НАТО, ориентируясь на эти сообщения, даже повысило уровень боеготовности своих сил до статуса «потенциальный неминуемый кризис». Впрочем, о том, как именно могут развиваться события в ближайшем будущем, похоже, знают только господа в высоких кабинетах. Между тем обострение уже обернулось активизацией переговоров в рамках Нормандского формата, на которые почему-то не был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Как считает известный российский журналист Анатолий Несмиян, это событие может иметь прямое отношение ко всем последним действиям сторон по Донбассу. При этом, добавляет он, Путину разговор с Макроном и Меркель вполне мог потребоваться и по другим причинам. Российский лидер, отмечает эксперт, на данный момент не имеет прямого выхода на американского коллегу Джо Байдена, а потому вынужден общаться с ним через таких посредников.

«Вчерашняя беседа Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона касалась событий вокруг Донбасса. Причина столь поспешного поднятия темы кажется вполне очевидной – в регионе наблюдается резкий рост напряженности. Причем касается это не только линии соприкосновения сторон.

Североатлантический Альянс (точнее, НАТО и США), ведут подготовку к маневрам Defender Europe 2021, и буквально на фоне разговора лидеров Германии, России и Франции командование НАТО решило повысить уровень готовности с "возможного кризиса" до "потенциального и неминуемого кризиса". Такое решение мотивировано существенным увеличением группировки российских военных в Крыму и на границе с Украиной. Вероятность обострения обстановки оценивают довольно высоко.

При этом у Путина на данный момент практически нет каналов для контакта с президентом США Джо Байденом. Поэтому и разговор с Меркель и Макрон буквально можно воспринимать как беседу с посредниками. Никакого другого способа общаться с Вашингтоном у Путина по большому счету нет, тем более, недавно еще и посла России в США отозвали», – пишет Несмиян в своем авторском Telegram-канале.