В ФБК* ищут экстремизм, депутат против Малышевой, Познер молчит. Главное к 2 апреля

Прокуратура Москвы начала проверку Фонда борьбы с коррупцией* [признан Минюстом РФ иностранным агентом] Алексея Навального на экстремизм. Как пишет «Медиазона», очередная проверка всей отчетности ФБК, его доходов и расходов объясняется поступившей в ведомство «информацией о нарушении закона». Тут же указано, что речь идет про «законодательство о некоммерческих организациях и противодействии экстремистской деятельности». Счета почти 200 сторонников Навального были арестованы ещё в 2019 году, когда было возбуждено дело об отмывании денег. До сих пор никаких обвинений по нему не предъявлено, хотя о закрытии дела также не сообщалось.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на вопрос одного из журналистов прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что двусторонние отношения «достигли дна». По мнению Госдепартамента, в ухудшении отношений РФ и США виновата российская сторона, которая, как считает Прайс, стоит за вмешательством в выборы в 2016 и 2020 годах, хакерской атакой через Solar Winds, посадкой Навального и репрессиями против тысяч людей, вышедших на улицу поддержать его, и за объявлением наград на американских военных в Афганистане. Последнее, по его словам, подтверждает разведсообщество.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец покинул Россию из-за риска «физической расправы». Несколько собеседников, включая главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, посоветовали ему уехать. Он связывает это с его позицией относительно событий в Беларуси. Политолог также ожидает, что режим Лукашенко объявит его в розыск, чем закроет доступ в РФ.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попросил Роспотребнадзор и Роскомнадзор проверить слова теледоктора Елены Малышевой, рассказывавшей о вреде ношения масок более двух часов и хвалившей Чечню за «отмену» масочного режима (на самом деле регион не мог отменить федеральное требование). Малышева также заявила, что ношение масок не снижает риск заболевания коронавирусом. Рашкин просит главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить выпуск передачи «Жить здорово» от 9 марта и отчитаться, что делается для формирования единого отношения к ношению масок, передает РБК.

Минобороны Украины заявило, что глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поддержку со стороны США в случае «реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины». Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал предполагаемую переброску Россией войск к границе с Донбассом «традиционным поведением России» и «игрой мускулами под видом военных учений». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что никакой угрозы эти действия РФ не несут.

Журналист Владимир Познер заявил, что не станет комментировать произошедшее в Грузии, потому что «те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания»: «Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал он на своем сайте.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».