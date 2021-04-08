Что там Донбасс? В заявлениях Козака заметили "сигнал от Путина"

О серьезном обострении ситуации в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины говорят много и разнообразно. Особенно активно «проблема Донбасса» обсуждается в свете событий начала апреля, когда к сообщениям о массовой переброске Киевом бронетехники и личного состава к линии разграничения добавились не менее тревожные данные о том, что Россия якобы скопила у границ с Украиной огромное количество собственной техники.

К примеру, главком ВСУ Хомчак ранее рапортовал о том, что у границ страны на данный момент ожидают своего времени не менее 25 батальонных тактических групп Вооруженных сил РФ.

Впрочем, наибольший интерес в этой ситуации вызывает тот факт, что в этот раз перемещение войск и комментарии относительно возможного развития дальнейших событий не ограничиваются сухими отговорками, а уже звучат как прямые предупреждения.

И если прежде в Кремле лишь говорили, что перемещение российских военных сил, пусть и таких массивных, являются внутренним делом России, то не так давно замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак выступил с совершенно иной риторикой.

Дмитрий Козак // Фото: Замир Усманов / Global Look Press

По его словам, «России придется встать на защиту Донбасса, если события в регионе будут развиваться по сценарию второй Сребреницы».

Как считают эксперты, сделать такое заявление по своему личному усмотрению Козак не мог, а потому, вероятнее всего, его слова были согласованы с вышестоящим начальством. Более того, как пишут авторы Telegram-канала WarGonzo, заявление Дмитрия Козака можно считать прямым сигналом от российского президента Владимира Путина.

«В Администрации президента заявили, что Россия встанет на защиту Донбасса. Об этом публично заявил один из чиновников АП Дмитрий Козак, который после ухода Суркова является куратором донбасского и украинского направлений.

Те, кто следит за ситуацией, прекрасно понимают, что самостоятельно люди вроде Козака таких заявлений не делают, да и в целом стараются публично ничего лишнего не говорить, поскольку они – люди системы.

И если такое заявление есть, это означает, что оно было сделано по команде, либо через личное согласование с первым лицом. Поэтому это сигнал исключительно от Путина, однозначный сигнал», – пишут авторы канала.