"Украина нападет на Донбасс с помощью Турции": Делягин сделал громкое заявление

Практически с первых дней нового года самые разные эксперты, в особенности это касается российских военкоров, рапортуют о том, что украинское командование активно стягивает на линию фронта в Донбассе военную технику, личный состав, вооружения и даже формирует на подконтрольных официальному Киеву территориях соответствующую военную логистику. Похожие заявления звучат и от представителей Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Иными словами, вот уже второй месяц представители ДНР и ЛНР, военкоры, отдельные политологи и эксперты прогнозируют скорое наступление Вооруженных сил Украины на Донбасс. К слову, довольно агрессивная риторика в определенной степени прослеживается и в заявлениях отдельных украинских политиков и функционеров. Наконец, не стоит забывать об участившихся контактах Киева и Анкары в сфере военно-технического сотрудничества. Что, на фоне недавнего успеха Турции, поддерживавшей в карабахском конфликте Азербайджан, создает взрывоопасную ситуацию на востоке Украины. О грядущем наступлении ВСУ при поддержке турецких беспилотников, хорошо зарекомендовавших себя на Южном Кавказе и западных военных специалистов, трубят едва ли не из каждого «утюга».

Причем подобные заявления звучали и ранее, что несколько снизило градус общественного их восприятия. Но сейчас специалисты один за другим делают громкие заявления, прогнозируя, катастрофическую ситуацию в случае наступления ВСУ.

Похожим заявлением недавно отметился и известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин во время эфира радио «КП». По словам специалиста, в Донбассе на данный момент наблюдается чудовищный перевес сил в сторону украинских военных, сумевших за последнее время вывести свою армию на принципиально новый уровень и готовых в любой момент организовать масштабное наступление едва ли не по всем фронтам.

«Скоро ожидается нападение Украины на Донбасс – об этом говорят уже самые разные специалисты в самых разных сферах. Понятно, что Донбассом дело может не закончится. Как это все будет происходить, вопрос открытый, о котором не хочется даже думать, учитывая самодовольство российского начальства.

В экспертной среде есть настроения, что как только Украина разорвет Минские соглашения, Россия тут же признает независимость ДНР и ЛНР, после чего начнет им помогать. Но, к сожалению, военное соотношение сил там чудовищное: Украина использовала пять лет Минских соглашений, чтобы вывести свою армию на качественно новый уровень.

Когда к этому добавятся турецкие беспилотники в больших количествах, турецкие генералы, которые хорошо себя показали во время помощи армии Азербайджана, будет очень неприятно. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, но картина складывается именно так», – рассказал Михаил Делягин.