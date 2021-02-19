Захотели юг России? Делягин рассказал, какие территории могут попасть под "влияние" Турции

Примерно неделю тому назад российские СМИ буквально взорвались сообщениями о том, как в эфире турецкого телеканала TGRT (одного из крупнейших в стране) была продемонстрирована карта, где были отмечены территории, «которые в будущем должны войти в состав Турции».

Разумеется, впоследствии стало понятно, что речь шла вовсе не об имперских замашках по присоединению территорий, а о прогнозах потенциального расширения влияния Анкары на ближайшие регионы. Тем не менее в российском обществе даже более объективное освещение этого эпизода вызвало большой интерес. Дело в том, что на карту будущего расширения турецкого влияния были нанесены не только многие близлежащие страны и даже ряд бывших советских республик, но еще и некоторые регионы России, в частности Крым, Астраханская и Саратовская области и другие субъекты Федерации.

К слову, на сегодняшний день ее продолжают обсуждать едва ли не на всех площадках российского информационного пространства. К примеру, на вопросы о том, насколько вероятен сценарий, что в перспективе нескольких десятилетий влияние Турции распространится на юг России, ответил известный российский экономист и публицист Михаил Делягин.

Михаил Делягин // фото: Global Look Press

Эксперт, к слову, принялся всерьез рассуждать о перспективах реализации «геополитических амбиций Анкары», попутно упрекнув в бездействии МИД России и главу ведомства Сергея Лаврова, которые, по его словам, должны были жестко отреагировать на данный эпизод.

«Я не уверен насчет Ростовской области и Краснодарского края – здесь Турции будет тяжело реализовать свои планы. С другой стороны, я более чем уверен в расширении влияния Турции на территории Северного Кавказа, Азербайджана и Казахстана.

Почему МИД России никак не реагирует на заявления турецкого телеканала? А что можно ожидать, когда у нас министром иностранных дел является Сергей Лавров? В целом, необходимо было как минимум отправить ноту с просьбой разъяснить официальную позицию турецкого государства. Нужно было сразу выяснить, что это – официальная позиция Турции или банальное недоразумение. Уже после этого принимать какие-то решения, однако ничего подобного не произошло», – отметил Михаил Делягин.