Станислав Белковский: Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр

Фото в статье: Global Look Press

Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить

Секрет идеальных отношений: подкаст ИД "Собеседник" и телеканала "ЧЕ!"
Global Look Press

Басков нанялся в бригаду пролукашенковских братков?
Станислав Черчесов // фото: Global Look Press

Черчесову грозит "красная карточка": почему тренер нашей сборной не признает ошибок?
В центре внимания
фото: Global Look Press
"Собянин станет частью коллективного преемника": Белковский – об отставке мэра Москвы
"После "избиения" у нас была интимная связь": Доцент Соколов обвинил "Первый канал" в клевете
"Вакцина для бедных". Вирусолог объяснил, почему на Западе так обозвали "Спутник V"

Новости дня

25 ноября, среда

[17:16]Сторонницы закона против домашнего насилия массово обратились к Володину
[16:29]Мать шести детей, взятых вчера в заложники, не выходит на связь после допроса
[16:01]Россия даст Лукашенко "скидочку" на газ лишь в обмен на аналогичные уступки
[15:39]Меган Маркл рассказала о потере ребенка, призвав людей разделять чужое горе
[15:34]Русский врач стал гражданином года в Эстонии за борьбу с коронавирусом
[14:59]Жители Новокузнецка оккупировали мэрию на ночь из-за транспортной реформы
[14:30]Даже Песков не знал о третьей дочери Путина и его предполагаемой экс-любовнице
[13:55]РИА Новости: Трамп введет санкции против Минобороны РФ и ряда предприятий ОПК
[13:49]ЧС в Приморье: правительство выделило 700 млн, составлен 161 протокол
[13:32]Минпросвещения сделало соцсеть для школьников и их родителей
[12:30]В Питере "благотворители" избили и изнасиловали мужчину, неделю держа его в плену
[11:49]"Малиновые пиджаки с разборок 90-х": Стас Барецкий продаст свою коллекцию
[11:18]Яшин потребовал от Собянина компенсировать пенсионерам заблокированные проездные
[10:34]"Проект" нашел "внебрачную дочь Путина". Её мать неожиданно стала миллиардером
[09:56]В бюджет не внесли ни одной поправки от оппозиции – только от ЕР и правительства
[09:10]Байден заверил, что не станет давить на Минюст США в политических целях
[08:50]Депутаты ЛДПР Шрёдингера, больницы Крыма, бесплатные тампоны. Главное к 25 ноября

24 ноября, вторник

[18:07]По заявлению жены захватившего детей в Петербурге возбуждено уголовное дело
[17:41]Шнуров оштрафовал Канделаки за то, что она не задала Турчаку вопрос о Кашине
[16:58]Мужчина, который удерживал детей в квартире в Петербурге, сдался полиции
[15:58]Госдума в третьем чтении приняла закон, против которого выступали онкопациенты
[15:15]В Минпросвещения поддержали идею о предмете по правам человека в школе
[14:46]Взявший в заложники 6 детей петерубржец был в пограничном состоянии 2 недели назад
[14:02]Депутат Госдумы объяснил, на что именно будут потрачены сельские 186 млрд
[13:10]У Тарзана просят 2 млн через WhatsApp за непубликацию компромата о нем
[12:35]В 20 регионах, включая Москву, проходят обыски у иеговистов*
[11:41]COVID-19 за сутки в РФ: 24 326 заболели, 23 226 выздоровели, 491 умер
[10:52]Взрыв на оборонном заводе в Стерлитамаке лишил жизни 45-летнюю женщину
[10:04]Московское здравоохранение готовы полностью оцифровать
[09:27]В ГД рассмотрят закон о выделении жилья всем переезжающим репрессированным
[08:34]В Челябинске сожгли автомобиль журналистки Znak.com, пишущей о коррупции
[07:58]Спад числа жертв преступлений и рост случаев ОРВИ. Новости к утру 24 ноября

23 ноября, понедельник

[18:14]Пресненский суд не объяснил, почему не рассматривается иск Навального к Пескову
[17:17]Потерпевшие по делу Ефремова отозвали иск о компенсации морального вреда
[16:53]Родительские чаты предложили запретить после массовой драки в Санкт-Петербурге
[15:56]Жену арестованного экс-мэра Томска подозревают в применении насилия к полиции
[15:51]Павел Чиков не включен Минюстом в предварительный список кандидатов в судьи ЕСПЧ
[15:27]Подмосковье выделит 1 млрд элитной школе на Рублевке, где учатся дети Воробьева
[14:43]Россиянам рекомендовали приобретать не менее двух пар зимней обуви
[14:35]ЛДПР утратила большинство в парламенте Хабаровска. Половина депутатов беспартийные

Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Дмитрий Гордон // Фото: Instagram
Куда вложить деньги в 2020 году: Гордон рассказал, как стать миллионером
Фото: Global Look Press
Интернет-береза в Омске и маска для колобка в Калуге: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Мясные радости: Топ-3 рецептов из индейки
Фото предоставлено Automama
"День жестянщика", или Как не попасть в ДТП: топ-5 простых советов
Фото в статье: depositphotos
Картофельно-тыквенные биточки, говяжий рулет и котлетки: топ-3 ресторанных блюда для дома
Фото: Global Look Press
Мертвый губернатор в Волгограде и гробы в Ярославле: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Станислав Белковский: Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр

Политика
13:57, 25 ноября 2020

Станислав Белковский: Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр
Реджеп Эрдоган // Фото: Global Look Press
Реджеп Эрдоган // Фото: Global Look Press

После того как Турция практически в открытую поддержала Азербайджан в войне за Нагорный Карабах, глава этой страны Реджеп Эрдоган может посягнуть на Крым. Он не раз объявлял, что Анкара отказывается признавать Крым российским, а на октябрьской встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал мысль, что считает полуостров аннексированным и будет дальше помогать крымским татарам. Еще раньше он высказывал мысль, что Крым должен быть турецким… А на днях эксперты Institute for the Study of War (ISW, Института по изучению войны) в США опубликовали исследование, где отметили явное напряжение в российско-турецких отношениях, которое вполне может закончиться прямым военным конфликтом.

Так пойдет ли Эрдоган на конфликт с Россией? Свое видение ситуации представил «Собеседнику» политолог Станислав Белковский.

 

«Его цель не Крым, а Северный Кипр»

– Эрдоган не скрывает цель восстановления Османской империи в тех или иных формах, и с этим связана его разноплановая и разноформатная экспансия, но все же я не считаю, что он будет воевать с Россией за Крым и вообще пойдет на горячую войну с Россией. Потому что Россия ему нужна как союзник в определенных вопросах. В частности, в вопросе карабахского урегулирования.

Потому что я убежден: без предварительного согласия Владимира Путина на боевые действия, конечно, ни Турция, ни Азербайджан не пошли бы на то, что они сделали. Думаю, Владимир Путин дал понять, что он не вмешается, и только тогда война началась.

Если бы Владимир Путин дал понять Реджепу Эрдогану и Ильхаму Алиеву, что Россия категорически против боевых действий, думаю, что конфликт остался бы замороженным еще на неопределенное время.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган не будет устраивать в принципе третьей мировой войны и захватывать чужие территории. В этом смысле он действует гибридными путями, как и Владимир Путин.

Поэтому Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но отнимать его у России силой он точно не будет. Это, скорее, элемент его общей пропагандистской концепции, кампании вокруг идеи Османской империи. К тому же, ему есть чем заняться.

Его приоритетная цель после поддержки Азербайджана и восстановления практического контроля Баку над Карабахом – это Северный Кипр. Де-факто существует Турецкая республика Северного Кипра, она признана только Турцией. Но хотя бы признанная, а Карабах не был признан Арменией, что и помешало Еревану воспользоваться помощью ОДКБ и вообще официально апеллировать к союзническим обязательствам других стран, в частности, России.

Но вернемся к Северному Кипру. На мой взгляд, сейчас, видимо, подходит к концу эпоха, когда всерьез обсуждалось воссоединение Кипра и создание единого государства на острове. Реджеп Эрдоган ясно дает понять: миру придется смириться с независимостью Турецкой республики Северного Кипра. И, возможно, уже в ближайшие годы, страны, которые не идут в Евросоюз (и не рассматривают для себя такую перспективу), начнут признавать Турецкую республику Северного Кипра как полноценное государство. Кстати, это откроет ворота для масштабных инвестиций на Северном Кипре и возможного превращения в оффшорную зону, альтернативную той, что существует на греческом Кипре. Который свой оффшорный статус в последние десятилетия – по мере интеграции в ЕС – во многом утратил.

«Сначала сбитый российский Су-24, потом мечеть в Св. Софии… Что дальше?»

– Эрдоган идет последовательно к своей цели – трансформации Турции в глобальную силу. И не случайно устами как раз азербайджанского президента Ильхама Алиева было заявлено (во время карабахской войны), что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН – это слишком мало. Намек на то, что Турция должна пополнить состав этого важного международного политического органа.

И все-таки Эрдоган действует в определенных юридических рамках (как, кстати, и Владимир Путин, в этом они очень похожи). У него на все должна быть справка и бумажка.

Да, трансформация музея Св. Софии в мечеть была знаковым событием, и мир это проглотил. Но надо задать вопрос миру – почему он это проглотил? Почему никто не паниковал, кроме Греции, которая в одиночку никак не могла повлиять на эту ситуацию?

В тот момент, когда мир смолчал (потому что у разных центров влияния в мире очень много интересов, связанных с Турцией), стало понятно, что Эрдоган пойдет и дальше. Так что угроза карабахской войны в воздухе возникла именно тогда. Просто никто на это не обратил внимания.

«Карабах показал: Россия и Турция могут поделить зоны влияния без спроса США и ЕС»

– На протяжении десятилетий мировые элиты пытаются уклоняться от разрешения замороженных конфликтов. В этом заинтересована международная бюрократия, которая питается этими конфликтами…

Я несколько лет назад заходил в МИД Франции, в Париже, встречался там с одним высокопоставленным чиновником и пожаловался ему, что нет актуальной концепции карабахского урегулирования. На что чиновник совершенно на голубом глазу ответил: «Как нет? Есть минские соглашения, которые просто надо выполнять».

Я хотел себя ущипнуть и удивленно переспросить у чиновника, действительно ли он считает выполнимыми эти соглашения? Но потом мне неожиданно открылась истина, что чиновник очень заинтересован в том, чтобы все было, как раньше. Что бесконечные делегации, конгрессы, форумы, заседания, люди, которые получают зарплаты за участие в этом процессе – все это, с точки зрения международной бюрократии, может продолжаться вечно. И кипрской проблемой можно заниматься вечно, и приднестровской проблемой и т.д.

Но сейчас выясняется, что все это до первого Эрдогана, что называется, который осмелится организовать войну. И до первого Путина, который этой войне не воспрепятствует. История в Карабахе показала еще, что Россия и Турция могут что-то поделить на евразийском пространстве без спроса Соединенных Штатов и Евросоюза.

Ведь после окончания войны США и Франция недоуменно спросили Россию и Турцию: что произошло, почему с минской группой ОБСЕ не посоветовались? Все это выглядело уже анекдотично.

Думаю, что, несмотря на то, что между Эрдоганом и Путиным нет ни полного доверия, ни совпадения интересов в полном объеме, сейчас все-таки противоречия между ними менее важны, чем их общая заинтересованность в том, чтобы сформулировать некоторые новые принципы мироустройства и показать, что США не всесильны в глобальном масштабе, а Евросоюз не всесилен в локальном масштабе.

Методология и действия российского и турецкого лидеров очень похожи: ты можешь решать проблемы? Решай, и не думай, что об этом скажут в Вашингтоне, в Брюсселе, Париже и т.д. Потому что Вашингтон, Париж, Берлин очень любят выпендриваться, но в решающий момент выясняется, что они ничего не в состоянии сделать, чтобы отстоять свою позицию.

Ведь чем, по сути, стал карабахский прецедент для Владимира Путина? Тем, что он, Путин, решает, каким государствам выживать на постсоветском пространстве, а каким нет.

«В чем Россия сэкономила на президентстве Майи Санду»

– И этот прецедент может быть использован Россией  и в отношении Молдавии. Поэтому Владимир Путин, думаю, не переживает сейчас, что президентом там стал не Игорь Додон, считавшийся его другом, а Майя Санду.

Игорь Додон, как и многие постсоветские правители, апеллировал к дружбе с Владимиром Путиным, фактически требуя от России определенных ресурсов, которые Кремль из-за этой дружбы должен был бесплатно Молдавии имени Додона давать.

А Майя Санду не может апеллировать к аргументу дружбы, так как она только что заявляла, что никакой она не друг. Поэтому Россия, можно сказать, сэкономила на президентстве Майи Санду.

А главное, что России нужно, – это решение приднестровского вопроса. И с Майей Санду, может быть, даже легче будет его решать, потому что ей будет проще отстаивать в европейских структурах определенные уступки Молдавии по этому вопросу. Там, где не приняли бы (в Брюсселе, Берлине, Париже и Бухаресте) Игоря Додона, благосклонно примут Майю Санду даже с ее идеями компромисса по Приднестровью. Потому что это будет восприниматься не как позиция пророссийского президента страны, а как позиция проевропейского, прорумынского президента Молдавии, который для Европы и Румынии стоит значительно дороже.

Можно еще раз вспомнить в этом смысле Карабах. Так, еще в прошлом году Владимир Путин предлагал Николу Пашиняну решить Карабахский конфликт компромиссом, передав Азербайджану два района. В ответ были заявления: этого категорически никогда не будет. И чем все закончилось?

И любая Майя Санду в Молдавии, и любой Владимир Зеленский на Украине теперь должны помнить об этом прецеденте. При том, что формально ничего плохого Владимир Путин не сделал: он не начинал войну, он ее остановил.

Почему бы ему еще не остановить какие-нибудь войны? Именно остановить, а не начать на территории Украины или Молдовы, чтобы поставить руководство этих стран в то положение, в каком сейчас находится Никол Пашинян? Еще вчера очень гордый и несгибаемый, считавший, что он может обойтись без Москвы и Владимира Путина, а сейчас?

В этом смысле интересы Владимира Путина и Реджепа Эрдогана совпадают. Эрдоган тоже так хочет. Ведь Эрдоган же не говорит, что он собирается оккупировать Грецию? Нет. Он хочет только легализовать свое – в даннгом случае, Северный Кипр. И взять контроль над определенным транзитным коридором из Азии через Кавказ, Европу. Эту задачу он успешно решает, что тоже на сегодняшний день уже Владимира Путина сильно не беспокоит. Потому что наш президент переключился на Северный морской путь...

Теги: #Путин #Турция #Нагорный Карабах

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

фото: Global Look Press

Политика

"Собянин станет частью коллективного преемника": Белковский – об отставке мэра Москвы
Фото: Global Look Press

Политика

Россия даст Лукашенко "скидочку" на газ лишь в обмен на аналогичные уступки
Фото в статье: Global Look Press

Политика

Политолог рассказал, зачем Сергей Лавров полетел в Минск
Политика
Политолог рассказал, зачем Сергей Лавров полетел в Минск
Станислав Белковский: Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр
Белковский: С отставкой Путина власть станет коллегиальной. Как после смерти Сталина
Российский паспорт может стать "золотым"
Общество
"Кремль. Путину". Верните очное образование для наших детей!
Цымбалюк-Романовская о завещании Джигарханяна: "У меня много чего осталось от него"
"Гарантировать жизнь может только Бог". Как живет население Нагорного Карабаха после перемирия
Материнский капитал: что можно, что нельзя?
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У сегодняшней эпохи лицо Путина. Его портреты глядят еще не со всех стен, висят не во всех кабинетах и даже не во всех школьных классах, но культ личности сформирован. Так вот: я за то, чтобы власть признавала свою ответственность. Чтобы портреты Путина глядели со всех поверхностей, как в 1980 году со всей продукции глядела олимпийская символика

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Очередными жертвами белорусского режима едва не стали два котика, принадлежащих участнице протестов. Хозяйка зверей в процессе свержения Лукашенко была задержана и нарвалась на штраф. К ней очень быстро пришли приставы и наложили арест на котиков – по местному законодательству они считаются имуществом

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

По сути, лагерь, собранный наспех из бутафории для киносъемок, мало чем отличается от Диснейленда. Тот же аттракцион для экстремальных ощущений. Подумаешь, вместо горок сторожевая вышка, а вместо фонтанов – пулеметные гнезда. Зато ни один Микки-Маус не проскочит

Культура и ТВ
COVID не подтвердился: Александру Ширвиндту придумали диагноз
Скорее живы, чем мертвы: вторая волна поразила культуру на 75%
Марианна Вертинская раскрыла истинную причину развода сестры Анастасии с Никитой Михалковым
Сериал "Грозный" убивает своего зрителя: Леонид Млечин – о своевременности нового шоу
Шоу-бизнес
"Единственное желание – чтобы мне присвоили звание": Сергей Пенкин в обиде на страну
Бедрос Киркоров напугал публику: перенесшему COVID-19 артисту тяжело ходить
"Омерзительно!": врач "врезала" Кравец из-за желания родить от покойного Джигарханяна
В Сети обратили внимание на странное поведение Леры Кудрявцевой в эфире после смерти Колтового

Здоровье
Болезнь Паркинсона на ранней стадии выявит тест у офтальмолога
Витамин Е поможет защитить мозг в старости
Обнаружить COVID-19 заранее помогут умные часы
Волчанка матери не грозит интеллектуальному развитию ее ребенка
Туризм
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Пандемия и терроризм в Египте: опасно ли сейчас лететь на Красное море?
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Игорь Калетник // стоп-кадр: YouTube
Соратник Януковича обеспечил семью пентхаусами в Москве и бизнесом в Лондоне
Обвиняемые Буланов, Риц, Рейнгардт, Лангельд на скамье подсудимых. Харьков, 1943 год // Фото в статье: личное собрание Дмитрия Асташкина
"СССР четко обосновал, что нацизм – зло вне привычных категорий": история "Советского Нюрнберга"
Михаил Мень // Фото: Global Look Press
Станислав Белковский: Дело Михаила Меня похоже на историю Улюкаева
Рэй Брэдбери // фото в статье: Global Look Press
Рэй Брэдбери и его "Вино из одуванчиков": Поэзия, требующая нового перевода
Три дня Виктор Козлов морочил голову жителям станицы // фото в статье: соцсети
"Ревизор" Козлов: самозванец "построил" чиновников и решил проблемы кубанской станицы
фото: Global Look Press, в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи!" / автор: Саша Гусов
Андрей Кончаловский:
В СССР никто, кроме Сталина, не понимал русского мужика
Алина Гросу // Global Look Press; фото в статье: соцсети
Алина Гросу:
К следующему браку буду подходить "с головой"
Елена Исинбаева // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Елена Исинбаева:
Во время выступления перед Путиным случился какой-то коллапс
Александр Добровинский // Фото: Global Look Press
Александр Добровинский:
Генри Резник и Генрих Падва судили меня как конкурента
Роман Архипов // Фото в статье: Instagram
Роман Архипов:
Мне никогда не было стыдно за "Челси"
Степан Джигарханян // Стоп-кадр: YouTube
"Цинизм жуткий!": Сын Джигарханяна ответил желающей родить от его покойного отца
Фото: Global Look Press
Диана Шурыгина получила новую грудь: СМИ узнали подробности
Иван Краско // фото в статье: Global Look Press
Иван Краско вступился за Дзюбу: Будьте аккуратнее в интимных делах!
Фото: соцсети
"Хочет три ершика и коврик из ванной": детали развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Фото: Instagram
"Денег нет": София Ротару решила вернуться в Россию
Станислав Белковский // стоп-кадр Youtube
Коллективный преемник: Белковский раскрыл неожиданный план Путина на "транзит"
Сергей Махлай // Фото: соцсети
Если "Томет" банкротят, значит это какому-то Махлаю нужно?
Саркисян Армен Меружанович, биография
"Спортлото" отмечает 50-летний юбилей
Фото в статье: соцсети
"Камера не передает оттенок": Жителей Кузбасса напугала река цвета борща
^