Одинокая волчица Майя Санду: что известно о новом президенте Молдовы

Sobesednik.ru изучил личность госпожи президента, под каблуком которой теперь целая страна... и отношения с Россией тоже.

Президент Владимир Путин уже поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы – эту страну впервые возглавила женщина. Чего ждать от этой «железной леди»?

Майя Санду: возраст, личная жизнь, образование

Майе Санду 48 лет, она не замужем, без детей и, как говорят в республике, крайне амбициозна и жестка.

«Серьезные отношения несколько раз были, но "того самого" пока не встретила», – объясняет сама Санду.

Майя закончила Молдавскую Академию экономического образования. Свою карьеру новый президент Молдовы делала поэтапно — на разных должностях, начиная с консультанта, в Министерстве экономики и Всемирном банке. В 2010-12 годах Майя жила в США – училась в магистратуре Гарварда и работала консультантом во Всемирном банке в Вашингтоне.

Санду владеет английским, испанским, румынским (у нее есть и румынский паспорт. – Прим. Sobesednik.ru) и русским языками.

Майя Санду // фото: Instagram

Консерваторы не упускают случая попенять женщине-политику на личный фактор.

Епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл так высказывался о Санду: «Игорь Додон регулярно посещает церковь. Мы видим, что он крепкий семьянин, у него трое детей. А отношение к церкви второго кандидата, Майи Санду, вызывает много вопросов. Вы хоть раз видели ее в церкви? И о чем говорит то, что в ее поддержку высказываются гомосексуалисты и лесбиянки?»

Политические взгляды Майи Санду

В 2012 году Санду вошла в состав молдавского правительства. Сначала она была министром образования и запомнилась на этом посту резким ужесточением процедуры выпускных экзаменов, исключением из школьной программы русского языка. Также ее пытались обвинить в закупке более дешевых видеокамер для контроля за ходом экзаменов, но дело ничем не закончилось.

В 2019 году Санду на несколько месяцев стала премьер-министром. Уже тогда у нее был сформирован имидж политика европейской и румынской ориентации.

«При президенте Додоне отношения с этими странами были полностью заморожены, а отношения с ЕС и США двигаются от плохого к худшему, потому что Игорь Додон пытается установить хорошие отношения только с Россией, но он действует в своих личных интересах, а не для решения проблем страны», – говорила Майя Санду.

Похоже, теперь, с приходом Санду к власти, Молдова стоит на пороге исторического разворота – от России к Западу.

– Санду не была однозначным фаворитом выборной гонки. Как ей удалось в итоге вырвать победу? – спросил Sobesednik.ru главу информационно-аналитического отдела центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Наталью Харитонову.

– Показала эффективность слаженная работа сторонников Санду. Если проследить за ходом выборов, то абсолютно четко видно, что победа была ей обеспечена силами молдавской диаспоры, проживающей на западе. Если в первом туре за нее проголосовало 150 тысяч человек, то во втором туре уже 250 тысяч человек.

– Это те, кто голосует за западный путь?

– Да. Но надо понимать, что в целом к выборам общество Молдовы подошло в крайне расколотом состоянии.

Поэтому сейчас основная проблема Санду — договариваться с той частью электората, который голосовал против нее, за Додона. А это будет не очень просто.

– А не преувеличена оппонентами ее прозападность?

– Нет, она такая и есть. И на посту министра образования, и на посту премьер-министра ее риторика никогда не менялась.

Кроме того, надо учитывать, что Майя Санду является гражданкой Румынии, заканчивала Гарвард, и много лет проработала в структурах Джорджа Сороса.

Ангела Меркель и Майя Санду // фото: Global Look Press

– Откуда у нее румынское гражданство?

– Это распространенная практика: граждане Молдовы получают румынские паспорта как второе гражданство, чтобы получать доступ в Европу. Это страховочный механизм для молдаван.

– Санду известна как сторонница евроинтеграции, интеграции с Румынией. Насколько это сегодня осуществимо?

– Это всегда был перспективный вариант. Примерно половина общества Молдовы настроена на интеграцию с западом. Внутри этого движения есть много фракций, кто-то за вхождение в состав Румынии (так называемые унионисты), кто-то — за европейские структуры без Румынии. То есть там пестрая картина. Но с таким президентом такой сценарий видится вполне реальным.

– Но в Молдове немало и сторонников сближения с Россией. Возможны будут событий по типу украинских, например?

– Нет, это специфика молдавского общества, которое само по себе весьма лояльно (если сравнивать его с украинским и белорусским) к любой власти. Проявления недовольства могут быть, но они будут носить мягкие формы.

– Что для России значит приход к власти Санду?

– Охлаждение отношений. Санду уже озвучила, что она и ее сторонники будут усыплять бдительность Москвы, кормить пустыми обещаниями.

Наименьшее зло, которое нас ждет — она будет просто игнорировать Москву. Но Санду намерена отцепить республику от России и интегрировать в западные структуры.

Она будет увеличивать присутствие Молдовы в европейских структурах, структурах НАТО, учитывая, что там уже много лет действует информационный центр НАТО. А в будущем, если ей удастся сформировать поддержку в молдавских эшелонах власти, Санду может сделать Молдову не нейтральным государством. Сейчас Молдова является нейтральным государством, что мешает вхождению в различные военно-политические блоки. Но я думаю, встанет вопрос, чтобы конституцию в этой части изменить.

– Для России насколько важна Молдова?

– В этом буферном поясе для России Молдова имеет принципиальное значение. Сохранение лояльности или хотя бы нейтралитета Моловы принципиально важно для Российской Федерации.

– Молдову в Москве проморгали, как и Украину ранее?

– Можно сказать и так. Но сразу после оглашения итогов выборов появились новости, что действующий президент Додон (он останется у власти до 24 декабря. – Прим. Sobesednik.ru) будет формировать парламентское большинство. А Молдова — парламентская республика, и полномочия президента ограничены. Парламент там имеет приоритет.