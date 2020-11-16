Кремль надеется "наладить" отношения с Санду. Путин поддерживал её конкурента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль относится с уважением к выбору граждан Молдовы и рассчитывает «наладить» отношения с избранным президентом Майей Санду. По его словам, это входит в сферу интересов молдавского народа.

«Мы знаем, что Майя Санду говорила о том, что она будет работать именно в интересах молдавского народа, и уверены, что в интересах молдавского народа — выстраивание добрых и тесных отношений и сотрудничества и взаимодействия с нашей страной, с Российской Федерацией», — приводит «КоммерсантЪ» слова Пескова.

Отвечая на вопрос о деловых контактах между российскими властями и новой главой государства, он сказал: «Рассчитываем, что их удастся наладить». Будет ли Владимир Путин в ближайшее время связываться с Санду, его представитель не ответил.

В октябре этого года, выступая в дискуссионного клуба «Валдай» президент Путин открыто высказался в поддержку оппонента Санду Игоря Додона, который руководил страной с 2016 года. В своих словах он выразил убежденность, что многие продукты, включая вино, производимые Молдовой будут востребованы лишь в России, при этом он также апеллировал к «молдавскому народу»: «Мы очень рассчитываем, что и на ближайших выборах в Молдавии молдавский народ оценит те усилия, которые предпринимает действующий президент республики для выстраивания отношений с Россией».

Санду одержала уверенную победу, набрав 57,75% голосов против 42,25% у Додона. В первом туре она также обошла своего пророссийского оппонента.