Навальный поздравил Санду с избранием, отметив её успехи в борьбе с коррупцией

Оппозиционный политик Алексей Навальный в своем Twitter поздравил бывшего премьера Молдовы Майу Санду с победой на президентских выборах. Он отметил, что она станет первым главой государства женщиной и похвалил её за противодействие коррупции.

«Поздравляю Майу Санду с победой, а всю Республику Молдову с первой женщиной-президентом. У Молдавии всё есть для благополучного развития. Не хватало только президента, который будет бороться с коррупцией. Теперь и она есть. Здорово!», — написал он.

Ранее победу Санду прокомментировал соратник Навального, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Он также поздравил жителей Молдовы, назвав действующего президента Игоря Додона, проигравшего выборы, «пыльным путинским реквизитом».

Ранее Sobesednik.ru писал, что Санду одержала уверенную победу во втором туре. За неё, по данным итогового протокола ЦИК Республики, проголосовали 57,75% избирателей. Додону, занимающему этот пост с 2016 года, голоса отдали лишь 42,25%. Политик поздравил оппонента, но обещал оспорить результаты выборов в суде. Также избранного президента поздравила Светлана Тихановская.

Санду является открытым приверженцем евроинтеграции и ориентирует свою политику на западные страны. При этом Додон был пророссийским кандидатом. Во время кампании, во второй половине октября его кандидатуру прямо поддержал президент РФ Владимир Путин.