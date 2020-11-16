Кремль проиграл Молдову, Пашинян призвал армию, Маск покоряет МКС. Главное к 16 ноября

Майа Санду победила на выборах президента Молдовы. Во втором туре она с разницей в 13% обошла действующего президента Игоря Додона — 56,28% против 43,72% по итогам 100% подсчитанных голосов. С победой её поздравили ряд политиков страны, а также непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская: «Выражаю мои искренние поздравления Майе Санду в связи с её победой на президентских выборах в Молдове. Я глубоко впечатлена её храбростью и самоотверженностью. Я верю, что под ее руководством молдавский народ будет процветать, а отношения между нашими народами будут развиваться», — написала она, не дожидаясь окончательного подведения итогов голосования.

Додон провел в президентском кресле один срок с 2016 года. Он считается пророссийским кандидатом, в октябре Владимир Путин лично поддержал его кандидатуру. В свою очередь, Санду является прозападным политиком, ориентированным на интеграцию с Евросоюзом.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с прямой критикой Совбеза ООН. По его словам, структура «в настоящее время не принимает никаких полезных решений», передает DW. Он в очередной раз заявил, что ЕС должен развиваться в военном плане, чтобы проявлять большую независимость. США, уверен он, начнут больше поддерживать ЕС, если там начнут «относиться серьезно к самим себе и станут независимы в собственной оборонной политике».

По оценке правозащитного центра «Весна», в ходе воскресных протестов в Беларуси были задержаны 1127 человек. Почти все они приходятся на Минск. Кроме того, задерживали людей в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно и Светлогорске.

Компания SpaceX Илона Маска произвела второй запуск ракеты Falcon 9 c пилотируемым кораблем Crew Dragon. На его борту находятся четыре человека. Корабль направляется к МКС. Crew Dragon пока является единственным частным судном, выполняющим коммерческие полеты в космос.

В своем Twitter поздравления с этим событием опубликовал избранный президент США Джо Байден, написавший: «Поздравляю NASA и SpaceX с сегодняшним запуском. Это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь за счет использования инноваций, изобретательности и веры в успех». Не промолчал и уходящий президент Дональд Трамп, однако он предпочел похвалить самого себя: «Замечательный запуск. NASA было близко к разорению, когда мы пришли к власти. А сейчас оно вновь стало самым "горячим", наиболее продвинутым космическим ведомством в мире».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал вернуться в столицу военных с передовой, чтобы остудить пыл протестующих. «Я просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой. Я поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами», — написал он у себя в Facebook.

После этой реплики в отставку подал и заявил о выходе из правящей партии «Гражданский договор» глава его офиса Вараг Сисерян, обращает внимание «КоммерсантЪ». Также от мандата из-за слов Пашиняна отказалась депутат парламента страны Гаяне Абраамян. Она попросила у граждан прощения за ошибки, заявив, что её полномочия в такой обстановке теряют всяческий смысл.