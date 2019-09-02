Игорь Чайка и брат президента Молдавии займутся переработкой опасных отходов

Брат президента Молдавии Александр Додон и сын генпрокурора России Игорь Чайка стали партнерами по мусорному бизнесу.

Как сообщает РБК, новая компания «Промышленный экологический оператор» (ПЭО) займется сбором и переработкой промышленных отходов, в том числе радиоактивных, для рекультивации земель и воссоздания биологического слоя почвы.

Доля владельца одного из крупнейших российских операторов по переработке мусора «Хартия» Игоря Чайки в капитале ПЭО составляет 40%, доля Александра Додона — 10%. Остальные 50% принадлежат партнеру Чайки Александру Пономареву.

ПЭО — не первый совместный проект Игоря Чайки, Додона и Пономарева. Ранее Чайка и Пономарев создали строительную компанию «Архплей Девелопмент», в капитал которой с миноритарной долей позднее также вошел Александр Додон.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что объем ввозимого в Россию из-за рубежа пластикового мусора вырос на треть.