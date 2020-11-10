Путин снова всех переиграл: почему именно Россия – победитель конфликта в Карабахе

В ночь на 10 ноября 2020 года вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начал утихать настолько же стремительно, насколько он разгорался в последние дни сентября. Причем, убеждены эксперты, как бы странно это не звучало, но Россия выходит из ситуации победителем, фактически не принимая участие в самом конфликте, но извлекая из него массу положительных результатов для себя, да еще и попутно получив возможность заметно усилить свое влияние на Южном Кавказе.

К слову, взоры мировой общественности и тем более сторон-участниц конфликта в Карабахе, были обращены в сторону Москвы едва ли не с первых дней начала боевых действий. Да и в российском информационном поле нередко высказывалось недоумение в связи с тем, что Кремль принял решение в какой-то степени отстраниться от происходящего в Нагорном Карабахе, придерживаясь максимально осторожной позиции и призывая стороны процесса к мирному урегулированию ситуации. Российские власти в какой-то момент даже обвинили в нежелании помогать партнеру по ОДКБ Армении, а также в бессилии и неспособности установить собственный контроль в регионе, который, казалось бы, входит в сферу ключевых геополитических интересов России.

Как бы там ни было, но события последних суток показали, что критики Кремля снова ошиблись в оценках, а российский президент Владимир Путин, которого давно называют большим мастером внешней политики, в очередной раз переиграл, как внутренних, так и внешних оппонентов. Причем, в этот раз российскому лидеру удалось извлечь для страны выгоду даже там, где сама Россия по большому счету напрямую задействована не была.

Такого мнения, к примеру, придерживаются авторы популярного Telegram-канала «Новая искренность», назвавшие Россию «главным бенефициаром» войны в Нагорном Карабахе после первых сообщений об отправке в зону конфликта российских миротворцев.

«Появление российские миротворцев в Нагорном Карабахе позволит Москве существенно усилить свою роль на Южном Кавказе. С этого момента Армения будет зависеть исключительно от российских военных, присутствие которых будет единственным фактором, препятствующим установлению полного контроля Азербайджана над Карабахом. В 90-х годах Россия несколько раз вводила своих миротворцев в разных регионах бывшего СССР. Тогда предполагалось, что Россия будет выполнять в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии роль посредника, но в реальности наличие собственных войск в этих регионах позволило Москве вести свою эффективную геополитическую игру.

Не меньше выгоды Москве несут и протесты в Ереване, которые начались после объявления перемирия. Российские власти никогда не воспринимали премьера Никола Пашиняна своим, так и не сумев простить ему революцию 2008 года. Теперь Пашиняна в правительстве может заменить глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян, которого давно считают пророссийским.

Единственная неприятность для Москвы во всей этой истории – возникновение в Карабахе турецкого миротворческого контингента, из-за которого сейчас сыплются гневные комментарии многих экспертов. Однако ничего ужасного в этом на самом деле нет. Российские и турецкие войска совместно присутствуют и в Сирии, где это обстоятельство позволяет укрепить мир в регионе. Кроме того, как показала практика, Анкара опасается открытой конфронтации с Москвой даже близ своих границ, что уж говорить о возможных столкновениях на Южном Кавказе.