"Капитуляция" Армении и российско-турецкие миротворцы в Карабахе. Главное к 10 ноября

Россия на основании трехстороннего договора вводит в Нагорный Карабах свой миротворческий контингент. Соглашение было подписано сегодня ночью президентом РФ Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Текст документа публикует «Sputnik Армения».

Согласно принятым договоренностям с полуночи 10 ноября в регионе полностью прекращаются боевые действия. Силы Армении и Азербайджана останавливаются на подконтрольных им территориях. Между сторонами конфликта будут расположены 1 960 российских военнослужащих, выполняющих миротворческую миссию. Они пробудут там пять лет, но этот срок автоматически увеличится, если одна из сторон потребует этого.

Азербайджан должен получить контроль над территориями, которые были захвачены Арменией в 1990-х годах, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской республики: до 15 ноября должен быть передан Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, до 1 декабря — Лачинский район.

Территории, занятые Азербайджанам остаются под их контролем, это относится и к городу Шуши. При этом для связи столицы НКР Степанкарта с Арменией будет установлен безопасный Лачинский коридор под защитой российских войск. Другой охраняемый Россией коридор пройдет через территорию Армении к Нахичеванской области, которая всё это время входила в состав Азербайджана, но была отделена от него физически.

Под прямым королем ООН в регионе должны вернуться беженцы.

Будет произведен обмен военнопленными, «другими удерживаемыми лицами и телами погибших». Будет создан «миротворческий центр по контролю за прекращением огня».

Реакция Азербайджана

В Баку после новости о подписании договора начались народные гуляния, передает русская служба «Би-би-си». Это было воспринято людьми как полная победа.

Президент Алиев выпустил обращение к нации, в котором заявил, что «Карабах — наш!». По его словам, он предлагал армянской стороне «автономию», когда они требовали «независимости». Завершил это мысль глава государства фразой: «Что ты теперь скажешь, Пашинян?»

Кроме того, Алиев заявил, что к миротворческой миссии присоединится и Турция (в договоре об это нет ни слова). Позднее это подтвердилось: как написал «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах, Минобороны России и Турции подпишут специальное соглашение, по которому турецкие военные будут входить в миротворческий центр.

Реакция Армении

Решение премьер-министра Пашиняна принять фактически «капитуляцию» было принято сразу после того как российский МИД принял извинения Азербайджана за сбитый на территории Армении российский военный вертолет. Официальный Баку тогда заявил, что это произошло по ошибке: вертолет спутали с армянским из-за плохой видимости. Фактически Азербайджан признал, что хотел атаковать армянскую военную технику на территории Армении.

Через несколько часов после этого Пашинян принял это «очень тяжелое решение». «Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и при участии людей, которые обладают самой полной информацией о ситуации. Глубоко убежден, что это лучшее решение в сложившейся ситуации». Договор он назвал «невероятно болезненным для [него] и [его] народа». Он также заявил, что это «не победа и не поражение». Он добавил, что война велась не только с Азербайджаном, но также с Турцией и сирийскими террористами.

Действия премьера вызвали массовые недовольства в стране. Люди вышли на улицы и направились к зданию правительства. Им удалось прорвать кордонны и попасть внутрь. Позднее Пашинян подтвердил, что он жив, здоров и не покинул страну. При этом СМИ сообщают, что отдельные представители верховной власти получили серьезные травмы.

Оппозиция требует немедленной отставки Пашиняна. Сам премьер написал, что его совесть чиста, а виновные в беспорядках предстанут перед судом. Он призвал людей идти по домам и верить в него.