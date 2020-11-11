Путин не понял, что попал в ловушку: СМИ назвали следующую цель Эрдогана после Карабаха

После того как 10 ноября было объявлено о подписании мирного соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сформированного по итогам переговоров глав России, Армении и Азербайджана, в прессу и экспертную среду выплеснулось такое количество оценок, что их сначала было даже сложно разобрать.

К примеру, в Ереване и Баку новости о прекращении огня, сохранении за Азербайджаном контроля над «завоеванными» территориями и введении на линию соприкосновения российских миротворцев восприняли совершенно по-разному. Армяне, к примеру, устроили в столице погром, захватили здание правительства и потребовали от властей немедленно выйти из этого соглашения. Граждане Азербайджана, напротив, устроили громкие празднования, фактически отмечая победу в войне. Удивительно, но больше всего победных реляций 10 ноября прозвучало в России и именно в адрес российских властей.

Путина, как отметили многие эксперты, в сложившейся ситуации можно назвать едва ли не единственным бенефициаром мирного решения по Карабаху. Отдельной похвалы кремлевские стратеги удостоились еще и потому, что получили возможность разместить собственную миротворческую базу на Южном Кавказе, поставили Армению в полную зависимость от России и сохранили хорошие отношения с Азербайджаном, даже не вступая в конфликт, как того хотели с первых дней критики. И все это без лишнего раздражения со стороны Запада, который так и ждет очередной внешнеполитической ошибки Кремля, чтобы нанести новый удар по российской экономике.

Казалось бы, все аргументы, о которых говорят авторы «хвалебных од» в адрес президента Владимира Путина и внешней политики российского государства, имеют место и очевидны, выгоды России в сложившейся ситуации вполне обоснованы, но ощущение тревожности никуда не делось. И, как выяснилось позднее, когда торжественный шум немного улегся, ощущение это сохраняется не зря. Теперь аналитики говорят о том, что заключение мира в Карабахе и появление в регионе российских миротворцев кажется победой лишь на первый взгляд — на самом же деле, подчеркивают они, все забыли о еще одной стороне, сыгравшей в конфликте важную роль и рассчитывающей получить свои дивиденды. Речь о Турции, поддерживавшей в новом витке войны в Карабахе Азербайджан и фактически получившей шанс отстаивать свои интересы на Кавказе.

Кроме того, как считают авторы Telegram-канала «Генерал СВР», вводя своих миротворцев в Нагорный Карабах, Россия сама идет в ловушку, а выгодная ситуация может обернуться для нее куда большими потерями, чем могут предположить даже самые большие скептики. Следующей целью после победы в Карабахе для турецкого президента Эрдогана, считают эксперты, станет полуостров Крым.

«Путин, как тактик, в краткосрочной перспективе получил подарок в виде разбитой по итогам конфликта Армении, которая посмела через революцию привести к власти Пашиняна, неугодного Кремлю. Именно за это, как считает сам Путин, Армения теперь и поплатилась. Более того, как считает российский президент, теперь у него под оккупацией Нагорный Карабах и большие возможности для влияния не только на Ереван, но и на Баку. Но проблема вот в чем: Путин не принимает во внимание стратегию Турции и ее президента Эрдогана. А он, несмотря на щедрые подарки, склонен регулярно прощупывать слабости Кремля, отпуская "гениальным кремлевским тактикам" вызывающие пощечины. Вспомнить хотя бы сбитый российский самолет, победы турецких военных в Ливии и Сирии, когда Москве приходилось поступиться своими интересами и отступить.

Так вот, "великий кремлевский тактик" до сих пор не понял, что угодил в ловушку, спешно вводя на территорию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе миротворцев. Теперь практически в любой момент даже самая незначительная провокация или убийство азербайджанского солдата со стороны территории, которую контролируют российские военные, даст возможность Алиеву и Эрдогану поставить Кремль в настолько неудобное положение, в котором Путин еще никогда не был. И ценой тому станут жизни российских миротворцев в регионе, которые фактически выступят в роли заложников. И если в данном случае Кремль не решится ввязываться в большую войну на Кавказе, вероятность чего очень высока, и вообще заберет свои войска, он просто оставить весь Карабах в распоряжении Азербайджана», – прогнозируют авторы канала.

Впрочем, самое тревожное, по их словам, заключается даже не в этом, а в том, что следующей целью Анкары, снова приходящейся на сферу интересов Москвы, может стать Крым.

«Если вы считаете, что и это не важно, вы сильно ошибаетесь. Мы даем гарантию, следующей такой точкой станет Крым. У Эрдогана уже подготовлена помощь для крымских татар, и отказ России сопротивляться на Кавказе сразу же перекинется на все возможные проблемы в Крыму. И такой сценарий возможен даже при том, что "тактик" пока еще дееспособен. Но, стоит ему выбыть из игры, события будут развиваться настолько динамично, что ни один преемник российского президента не успеет соответствующим образом на них отреагировать. А ведь еще год тому назад Путин и Эрдоган проводили встречи и даже делили сферы влияния на Балканах», – отмечают авторы канала