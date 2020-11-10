Турция поздравила Азербайджан с "важной победой" и освобождением Карабаха

Свою уверенность в том, что заключенный сегодня мир между Баку и Ереваном, посредником в котором стал Кремль, является военной и дипломатической победой Азербайджана выразили официальные представители Турции.

«Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — передает ТАСС слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

При этом глава Минэнерго страны Фатих Донмез теперь считает Нагорный Карабах свободным. В этом уверен и представитель главы государства Ибрагим Калын, подчеркнувший также, что «Турция останется вместе с Азербайджаном».

Отметим, что в ходе войны Азербайджана с Арменией Анакара с первых дней активно поддерживала Азербайджан. В Армении неоднократно приводили доказательства и военной поддержки, об этом говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь, Россия лишь обещала оказать помощь Армении, если конфликт перейдет на её территорию.