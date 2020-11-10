Глава ВС Армении встретился с оппозицией. Они обещали найти выход из кризиса

Оппозиционные партии Армении провели переговоры с руководителем генштаба страны Оником Гаспаряном. Они призвали народ к «спокойствию» и пообещали в скором времени представить свой план по нормализации сложившейся обстановки.

«Мы призываем наш народ сохранять спокойствие. Мы все еще находимся в состоянии войны. Политические партии выражают безоговорочную поддержку Вооруженным силам Армении и Армии обороны Арцаха"», — передает РИА Новости сообщение партии «Родина».

Кроме неё во встрече также приняли участие «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн». На мероприятии оппозиция и глава генштаба обсудили ситуацию в стране.

Партии проведут консультации с другими политическими силами и в ближайшие часы представят свои предложения по выходу из сложившегося кризиса.

Как отмечает русская служба «Би-би-си», сегодня в Ереване протестующими были захвачены здания парламента и правительства. Как писал Telegram-канал издания Baza, на улице был сильно избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян. Протестующие восприняли подписание трехстороннего договора с Россией и Азербайджаном как предательство премьер-министра Накола Пашиняна.