Рискованный ход: политолог рассказал, как Кремль может использовать ситуацию на Донбассе

Рост напряженности вокруг зоны вооруженного конфликта в Донбассе в последнее время замечают даже те, кто не хотел бы слышать об Украине, России, самопровозглашенных республиках и их вечном споре о правоте.

И ситуация действительно выглядит максимально напряженной. Спустя чуть более месяца беспрерывного потока сообщений о том, что Украина стягивает к линии разграничения дополнительную бронетехнику и войска, появились и первые тревожные звоночки в виде участившихся обстрелов. Обязательным атрибутом этого процесса, как водится, стали многочисленные взаимные обвинения сторон в нарушении введенного еще летом минувшего года режима прекращения огня.

Но больше всего обеспокоенности, как в Киеве, так и в западных столицах, вызвал тот факт, что Россия начала перемещать войска, сосредоточив в Крыму и у границ с Украиной в южных регионах до 25 батальонно-тактических групп. По крайней мере, такие данные ранее озвучил главком ВСУ генерал Хомчак.

Между тем, как считает российский публицист и политолог Борис Кагарлицкий, причины столь резких шагов сторон могут крыться в самых разных факторах. К примеру, Москва, убежден эксперт, пока работает на «внутреннего потребителя», следуя рецепту «маленькой победоносной войны» для спасения рейтингов власти перед выборами. Однако, предупреждает он, если такие планы действительно есть, стоило бы задуматься о том, не обернутся ли они еще более серьезными проблемами.

«Новости, которые поступают с Донбасса, вполне соответствуют традиционной картине предвоенной напряженности. Взаимные обвинения сторон конфликта, высокая концентрация войск, обстрелы, призывы к патриотизму. Для большинства это воспринимается как возврат к позициям 2014 года, однако ситуация сейчас изменилась – Украина сейчас другая, да и Россия тоже. Впрочем, даже Донбасс уже не тот. Крах иллюзий относительно светлого европейского будущего Украины очевиден, но и коррупция в верхушках народных республик Донбасса вместе с их тотальной зависимостью от Москвы тоже не вызывают сомнений. А в России эмоциональный подъем населения времен Крымской весны давно сменился разочарованием и цинизмом. Между тем, власти неслучайно нагнетают обстановку. Именно падение рейтингов и доверия к системе, повсеместный кризис и другие проблемы заставляют их бить в барабаны войны.

Когда власть теряет доверие граждан, наблюдается обострение социальных противоречий, а низкая эффективность политического управления страной становится очевидной даже для детей, тут же вспоминается классический рецепт "маленькой победоносной войны". Вот только где в этот раз гарантии того, что эта война будет маленькой и победоносной, а не бессмысленной, затяжной и совершенно неудачной? И даже если речь идет о подготовке к очередному договорному матчу, чем может обернуться подведение его итогов? Есть ли возможность одновременно удовлетворить обе стороны процесса? Будут ли выполнены достигнутые ранее договоренности?

Готовятся немного пострелять и подогреть эмоции населения политической риторикой, а после объявить победу и разойтись. С точки зрения властей, маленькая договорная война – это вполне разумное решение. А о тех, кому с обеих сторон придется заплатить за этот спектакль своей кровью, никто не думает. Хотя для простых людей нет ничего более бессмысленного и ужасного, чем просто погибнуть ради этого спектакля.

Вообще, попытка властей преодолеть кризис режима через новый вооруженный конфликт с внешним врагом – весьма рискованных ход, который часто не оставляет возможностей откатить ситуацию назад. Не исключено, что высокое начальство в Москве и Киеве все еще помнит историю своей не так давно общей страны, где провальные военные походы зачастую приводили к серьезным социальным потрясениям. Впрочем, не стоит слишком надеяться на разум правителей. Как говорил в свое время сам Путин, если долго находиться у власти, можно и с ума сойти», – пишет Кагарлицкий в своем авторском Telegram-канале.