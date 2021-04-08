Козак угрожает Украине войной, которая станет её "концом"

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия нападет на Украину, если та начнет полномасштабные боевые действия в Донбассе. После отставки Владислава Суркова именно Козак отвечает в Кремле за взаимодействия с Украиной по теме самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

По словам представителя администрации президента Путина, если в Донбассе начнутся боевые действия, это станет «началом конца Украины», передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на РИА Новости. «Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту [граждан РФ]», — заявил он. Напомним, что ранее российские власти выдали российские паспорта порядка 600 тысячам непризнанных Россией республик.

Также он ответил, что, если все страны будут соблюдать договоренности, конфликт удаться решить примерно за год, в противном случае «возможен курс на замораживание».

В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель российский лидер, как сообщает пресс-служба Кремля, «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».

При этом Украина придерживается диаметрально противоположной точки зрения о том, что как раз Россия занимается эскалацией конфликта. Её в этом мнении поддерживают США и ряд стран Запада.

Конфликт на Донбассе стал причиной дискуссий после отдельных инцидентов между украинскими войсками и ополченцами, в ходе которых стороны обменялись взаимными упреками. Однако масштабирование напряженности началось после поступивших сообщений о стягивание России войск к границе с ДНР и ЛНР, причем, по данным Conflict Intelligence Team, войска РФ концентрируются в Воронежской области, не на границе с ДНР и ЛНР, а на границе с непосредственно подконтрольной Киеву Украиной.