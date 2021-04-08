Зеленский отправился на фронт на фоне обострения российско-украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в рабочую поездку в Донбасс, где встретится с украинскими военнослужащими на передовой военных действий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников», — говорится в релизе. В тексте сообщения также говорится, что в зоне конфликта украинские солдаты несут потери из-за «вражеских обстрелов». Отмечается, что в регионе «систематических нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня».

Это происходит на фоне заявлений западных стран об эскалации конфликта со стороны России, на передвижение которых возле российско-украинской границы обратили внимание военные ведомства США и Украины, а также ряд журналистов. Кремль заверяет, что Украине не стоит опасаться, а войска в те районы стягивают в рамках учений. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что армия РФ «передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным».

США и ряд других стран НАТО заявили о поддержке Украины и призвали Россию прекратить дестабилизацию обстановки.

Украина опасается масштабного наступления российских войск и призывает вернуться к переговорам в «норманском формате». Сам Зеленский характеризовал происходящее как обычный для России демонстративный акт устрашения: «Игра мускулами под видом военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное поведение России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно оказывает давление во время переговоров о прекращении огня», — говорил он неделю назад.