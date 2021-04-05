Песков заявил, что российская армия в РФ передвигается там, где считает нужным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг данные о перемещении российских войск к границе с Украиной. На вопрос журналистов, верны ли сведения о переброске сил в Ростовскую область, он ответил уклончиво.

«Никто не блуждал и не блуждает. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», — приводит слова Пескова РБК.

Представитель Кремля также считает, что прекращению стрельбы на Донбассе мешают в первую очередь украинские войска, которые действуют без приказа, и Киев их якобы не контролирует: «Начинаются малоконтролируемые перестрелки, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства».

При этом смерть ребенка в непризнанной Донецкой народной республике Песков не подтвердил. Он сказал, что у него нет проверенной информации об этом, но добавил, что верит самопровозглашённому правительству ДНР.

Отношения же России и Украины он оценил как близкие к нулевым. По его словам, ситуация близка к той, когда «для взаимности не останется места», и это он оценивает отрицательно.