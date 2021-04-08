"Акт Навального", санкции за "злодеяния", цены на электричество. Главное к 8 апреля

Европейское агентство лекарственных средств считает тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca (новое название — Vaxzevria). На 25 млн вакцинированных жителей ЕС зафиксированы лишь 60 случаев тромбоза, из которых 18 оказались летальными. Наибольший риск для женщин моложе 60 лет, передает Euronews. Регулятор продолжает считать, что эффективность препарата значительно перевешивает риски иммунного ответа организма.

Белый дом не обсуждает возможность бойкота зимней Олимпиады в Китае, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки. «Наша позиция по Олимпиаде 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем какой-либо совместный бойкот с союзниками и партнерами», — передает её слова Reuters. Это заявление Псаки напрямую противоречит вчерашнему высказыванию представителя Госдепартамента США Неда Прайса, о котором писал Sobesednik.ru.

Известный финансист, давний критик Кремля и глава международной кампании по продвижению «акта Магнитского» Билл Браудер потребовал от властей ЕС и США начать вводить персональные санкции против окружения Владимира Путина из-за ситуации с Алексеем Навальным. Euronews называет это «актом Навального».

«Кремль убивает Навального. Он может не умереть на следующей неделе или в следующем месяце, но они будут мучить его до тех пор, пока его здоровье не ухудшится, и они не найдут оправдания тому, как он умер», — цитирует Браудера CNN.

На фоне слов новой главы Amnesty International, что условия содержания Навального «равносильны пыткам», от Белого дома также требуют реакции в связи с делом политика: «У политических и деловых лидеров свободного мира есть еще один шанс продемонстрировать вновь обретенную решимость — или сохраняющуюся трусость», — говорит Гарри Каспаров. CNN передает, что в среду г-жа Псаки вновь указала на то, что Кремль сейчас несет непосредственную ответственность за жизнь оппозиционера и призвала обеспечить его «безопасность и здоровье». Белый дом выступает за немедленное освобождение Навального.

В правительстве обсуждают возможность ограничения экспорта бензина с целью сдерживания цен, пишет VTimes. Источники издания сообщают, что это происходит уже не первую неделю.

В пресс-службе ФАС сообщили, что власти вводят государственное регулирование цен на доставку газа в баллонах для коммунальных нужд, передает ТАСС.

В Госсовете предлагают изменить модель субсидирования цен на электроэнергию. Вместо перекрёстного субсидирования, когда бизнес платит за низкие тарифы у граждан (это уже приводит к необходимости доплат от государства 239 млрд в год), предлагается увеличить цены на электричество «для богатых» и снизить их «для бедных». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы. Никакой конкретики о том, кто войдет в эти группы граждан, не приводится.

«Субсидируются те категории, которые нуждаются. И свои низкие доходы граждане обязаны доказывать. А каков будет критерий граждан с высокими доходами, которым могут поднять тарифы? Это значит, что тариф повысят для всех, кто не беден», — рассуждает член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

В компании Zoom пояснили, что госструктуры РФ и стран СНГ могут приобретать лицензии на ее продукты напрямую, передает «КоммерсантЪ». Ранее один из дистрибьюторов, фирма «РайтКонф», сообщила, что Zoom запрещает им продавать свою продукцию в российском госсекторе (госкомпании, школы, вузы и др.)

США обсудили со своими коллегами по НАТО ситуацию на границе Украины и России. На встрече присутствовали представители США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши. Они пришли к выводу, что РФ занимается дестабилизацией деэскалации конфликта в регионе. «Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — говорится в отчете Пентагона. Там также пишут, что намерены поддерживать развитие украинской армии.

Тем временем Bloomberg пишет, что администрация Джо Байдена завершила анализ «российских злодеяний» и подготовила свой ответ. По данным агентства, это могут быть как персональные санкции против близких к Путину персон, так и высылки «сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием».