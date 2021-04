США призывают к деэскалации на Донбассе, Украина не стремится открывать огонь

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что их войска не намерены атаковать территории повстанцев если их собственная армия не окажется под угрозой. Об этом он заявил французской газете Liberation. Он также обратился к властям Германии и Франции, чтобы они заняли более решительную позицию в переговорах об урегулировании конфликта. Пентагон при этом призывает Россию к деэскалации.

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», — сказал г-н Кулеба в интервью французскому изданию. Он также продолжает настаивать, что «нормандский формат» дает свои плоды (к примеру, обмены пленными), и говорит о необходимости «придать импульс процессу», который бы изменил «статус-кво» в регионе.

Представитель Пентагона Джон Кирби параллельно обратился к российской стороне, призвав её остановить агрессию на Донбассе и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины: «Мы продолжаем призывать к прекращению огня, обращение к чему содержится и в Минских соглашениях, а также к снижению напряженности и деэскалации», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте американского военного ведомства.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину: «Спасибо за звонок, Владимир — всегда приятно работать над построением прочного партнерства между нашими странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется», — написал он в ответ на твит Зеленского, который также выразил уважение в адрес партнера, добавив, что будет рад видеть Трюдо на саммите Крымской платформы, запланированном на 23 августа.

Thanks for the call, Volodymyr - it’s always good to touch base and work on building the strong partnership between our two countries. Know that Canada’s support for Ukraine’s sovereignty, security, and territorial integrity will never waver.