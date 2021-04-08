Вассерман спрогнозировал дату начала войны на Донбассе

Обострение ситуации в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины в последние недели стало самой обсуждаемой темой не только в России или самой Украине, но еще и в ряде западных стран, выражающих свою «обеспокоенность» происходящим. Между тем, самые внимательные наблюдатели могли заметить, что ситуация приобрела угрожающие масштабы не сразу, она развивалась до этого состояния постепенно.
Так, еще в начале года начали появляться тревожные сообщения о том, что Украина активно стягивает к линии разграничения в Донбассе свою технику и личный состав. Отдельные эксперты на этом фоне даже высказывали предположения о том, что Киев может готовиться к проведению масштабной военной операции, подразумевающей наступление на позиции сил самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Ближе к весне участились и сообщения о нарушении режима прекращения огня в конфликтном регионе.
Однако серьезную реакцию международного сообщества на происходящее в Донбассе вызвали лишь перемещения колонн российской военной техники, которая была отправлена в Крым и южные регионы страны, ближе к украинской границе. Разумеется, в накалившейся до предела ситуации многие видят высокие риски начала масштабной войны, а мнения отличаются лишь в части того, кто первым нажмет на спусковой крючок и начнет раскручивать маховик масштабных боевых действий. Разумеется, озвучиваются разные версии и относительно даты их возможного начала.
К примеру, как считает известный российский эрудит, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, первым на обострение ситуации в Донбассе пойдет Киев. Более того, в интервью радиостанции «Спутник» эксперт отметил, что произойдет это уже в ближайшее время.
«Конфликт на Донбассе может обостриться уже в самое ближайшее время на рубеже апреля-мая. В Румынии, то есть в непосредственной близости с Украиной, соберутся порядка 35 тысяч солдат НАТО – там проводятся масштабные учения, если не ошибаюсь, крупнейшие в нынешнем тысячелетии. Вполне может быть, что Киеву намекнут на то, что в присутствии по соседству такого изобилия войск Россия не рискнет вмешиваться. Я же все-таки полагаю, что толку от этого практически не будет, потому что войска НАТО – в большей степени они каратели, а не военные», – отметил Вассерман.