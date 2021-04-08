Россия берет "курс на возвращение Донбасса": от послания Путина ждут неожиданного решения

О том, что грядущее послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию может стать выступлением, в рамках которого глава государства озвучит не только ряд социальных решений для повышения рейтинга власти перед парламентскими выборами, но и обозначит неожиданный вектор во внутренней и, что самое важное, внешней политике страны, говорят уже давно.

Более того, на фоне недавнего обострения ситуации вокруг Донбасса появились даже предположения, озвученные политологом Валерием Соловьем, что Владимир Владимирович может снова обратиться к Совфеду с просьбой разрешить использовать вооруженные силы за рубежом. Тем более, что о колоссальном скоплении российских сил у границ с Украиной говорят уже едва ли не на каждом шагу, да и в Кремле этого особо не скрывают, ограничиваясь лишь заявлениями, что перемещение столь серьезного количества техники и военных происходит внутри российских границ, а потому является внутренним делом страны.

Впрочем, пока в Киеве бьют тревогу и проводят консультации с США и НАТО, опасаясь «российского вторжения», пока ряд экспертов делают прогнозы со смелыми формулировками, вроде «дойти до Одессы и взять Харьковскую область», многие их коллеги предполагают, что речь может идти о попытке присоединить к России территории самопровозглашенных республик. Что же до скопления войск у границ с Украиной, то они, исходя из этой логики, могут быть гарантией безопасности и предсказуемости процесса, как, к примеру, в случае с Крымом в 2014 году. Похожее мнение недавно озвучил российский журналист и политический обозреватель Андрей Перла. Как отмечает журналист, не исключено, что уже в рамках послания Путина 21 апреля будет объявлено о неожиданном решении – «возвращении» Донбасса.

«Из слов Валентины Матвиенко следует, что после того, как президент озвучит послание Федеральному собранию, ей придется сразу же собирать Совет Федерации для важного заседания. Что могло бы быть темой для столь срочного и очень важного обсуждения?

На память просто не может не прийти 2014 год с обращением к Федеральному собранию о возвращении Крыма. Существует надежда (для одних и ужас для других), что 21 апреля Путин скажет, что Россия берет курс на возвращение Донбасса», – пишет Перла в авторском Telegram-канале.