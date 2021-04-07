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Валерий Соловей: Путин может запросить у Совфеда разрешение использовать армию за пределами РФ

Политика
20:36, 07 апреля 2021

Валерий Соловей: Путин может запросить у Совфеда разрешение использовать армию за пределами РФ
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Текущее обострение ситуации в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины обсуждалось едва ли не с самых первых дней 2021 года. Правда, в январе и феврале дискуссия преимущественно строилась вокруг активных перемещений Киевом бронетехники и вооружений ближе к линии разграничения в Донбассе.

На этом фоне даже появились громкие заявления о том, что ВСУ готовятся к масштабной военной операции, подразумевающей наступление на позиции сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

А уже в марте о конфликте на востоке Украины заговорили и сквозь призму действий Москвы. Появилось множество сообщений с прикрепленными к ним видеоматериалами, на которых показывалось движение крупных колонн военной техники ВС РФ в Крым и ближе к украинским границам.

В Кремле при этом только добавили неопределенности, не став комментировать столь крупное перемещение войск и отметив, что эти действия происходят внутри российских границ. В то же время, главком ВСУ сообщил о том, что Россия скопила у границ Украины не мене 25 батальонно-тактических групп, а европейское командование НАТО привело свои силы на континенте в состояние повышенной боевой готовности.

И все это произошло еще в середине минувшей недели. С тех пор, о ситуации уже говорят как о возможном открытом военном противостоянии между Украиной и Россией, попутно допуская, что с него вполне может начаться масштабная война на континенте. И риски эти, все большее количество экспертов считают вполне реальными.

Добавляют тревожности и заявления известного российского политолога, доктора исторических наук Валерия Соловья, который утверждает, что опасность полноценной войны не просто есть, а растет с каждым днем. Более того, согласно утверждениям Валерия Дмитриевича, в высшем российском руководстве есть целая группа людей, которые на самом деле хотят военного решения ситуации, чтобы показать Киеву и западным столицам свою силу.

Кроме всего прочего, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт, ссылаясь на собственные источники, отметил, что уже в рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин может в очередной раз попросить Совфед разрешить использование российской армии за пределами страны.

Валерий Соловей // Фото: стоп кадр программы "Персонально ваш", Youtube

Наконец, добавляет он, согласно плану, в этот раз речь идет о том, что декларировалось отдельными спикерами еще в 2014 году – необходимости дойти до Одессы, взяв под контроль всю территорию Донбасса и Харьковскую область.

– К большому сожалению, эта опасность носит не иллюзорный характер, с каждым часом ее риск увеличивается, – прогнозирует Соловей.

– Есть весьма сплоченная и влиятельная группа в руководстве России, которая хотела бы не просто продемонстрировать силу, чтобы добиться определенных политических целей, а именно начать войну. Это старая идея, чтобы показать Западу и Украине, кто хозяин в этой части мира.

Кроме того, ряд проблем можно решить именно с помощью войны. Уже обсуждался вопрос о переносе выборов, если она вдруг начнется. Такое предложение, как мне известно, исходило от Администрации президента.

Должен же президент сказать о борьбе с бедностью в стране? Он будет об этом говорить, поскольку это одна из кричащих проблем, тем более это очень важно перед выборами. Что-то обязательно скажет о нынешнем обострении.

Насколько мне известно, ему во время послания предлагают снова обратиться к Совету Федерации и попросить еще раз предоставить право на использование войск за пределами страны.

И Валентина Матвиенко ранее говорила, что Совфед соберется сразу же на второй день после послания.

Тема: Украина

Теги: #НАТО #Валерий Соловей #Эхо Москвы

Рубрика: Политика

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