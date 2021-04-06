Индексация, борьба с бедностью, Донбасс, Украина и США: СМИ о тезисах послания Путина

Как и о чем будет говорить российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, эксперты дискутируют уже не первый месяц. Причем тема была поднята и держалась в топах задолго до того, как стала известна реальная дата мероприятия.

Примечателен и тот факт, что каждый раз прогнозы выглядели плюс-минус одинаково. Социальная помощь населению, ключевые векторы развития государства, его внешней и внутренней политики, коррупция, кадровые перестановки и прочее. В общем, говорили обо всем том, что на сегодняшний день считается основными болевыми точками в отношениях между государством и населением, а также в отношениях между Москвой и Западом.

Не забывали эксперты и о предстоящих выборах в Государственную думу – отсюда и огромное количество прогнозов на «подачки» или «вертолетную раздачу» денег. Как бы там ни было, но до недавних пор никто не мог даже подтвердить дату послания. Даже нынешнее «21 апреля» в течение какого-то периода находилось лишь в статусе слуха. Однако в минувший понедельник Кремль официально озвучил дату – 21 апреля 2021 года. Поэтому в СМИ и экспертной среде об этом мероприятии заговорили с новой силой. Причем прогнозы и оценки в определенной степени изменились.

К примеру, как пишут авторы Telegram-канала «Как-то вот так», стоит ожидать не только разговора на острые социальные темы или поднятие вопроса коррупции, но и новых тезисов в свете последних внешнеполитических событий, в том числе по Украине, Донбассу и российско-американским отношениям.

«Послание президента Федеральному собранию пройдет 21 апреля в очном формате, а факт актуализации даты мероприятия фактически выводит систему из режима ожидания и стазиса, начиная точечную подготовку для его бэкграунда. Примечательно, что выбранную для послания дату не обошла стороной и конспирология, вместе с предположениями о наличии оккультного влияния на Путина со стороны третьих лиц. Ведь сама дата изобилует числом 21: 21 апреля, 21 года, 21 века на 21 году правления Путина. Как бы там ни было, но с определением даты мероприятия появилась и некая определенность с датой отчета Кабмина, который может быть проведен уже 12 мая.

Одними из ключевых тем послания могут стать проблемы с бедностью, тем более что эту тему уже начал активно отрабатывать глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Будет также поднята тема коррупции и социальной несправедливости. Немногим ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что началась активная работа над решением вопроса об индексации для работающих пенсионеров.

Оттягивание даты послания, в рамках которого будет придан новый импульс проблемы бедности и борьбе с ней, в целом выглядит довольно странно. Особенно на фоне того, что эта проблема была перенесена из-за сложившейся внешнеполитической конъюнктуры. Последнее может свидетельствовать о преобладании внешних факторов над внутренними не только в самом послании, но и в том, что касается ориентировок для политических векторов.

Не исключено, что тренд на увеличение доли внешней политики в самом послании будет представлен в качестве одного полюса и будет смешен в сторону отношений с Соединенными Штатами, а ввиду того, что в предварительном тексте выступления упоминаются Донбасс и Украина, существует высокая доля вероятности того, что никакой войны на востоке Украины, о которой так часто говорят, в ближайшем будущем все-таки не будет. Но и этот шаг вполне может оказаться лишь способом скрыть реальные намерения для того, чтобы решение принималось не под давлением», –пишут авторы канала.