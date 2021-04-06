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Путина решили менять: политик рассказал о планах окружения президента РФ

Политика
12:19, 06 апреля 2021

Путина решили менять: политик рассказал о планах окружения президента РФ
Global Look Press
Global Look Press

Известный российский писатель и политик Игорь Скурлатов еще в конце минувшей недели поделился со своей аудиторией инсайдерской информацией о том, что на российского президента Владимира Путина оказывается серьезное давление со стороны его ближайшего окружения. Цель такого воздействия на главу государства, отмечал эксперт, заключается в том, чтобы вынудить его объявить о своей отставке в рамках предстоящего послания Федеральному собранию.

Всего спустя пару дней Скурлатов выступил с новыми заявлениями, в этот раз подробно рассказав о том, что происходит на самой «верхушке» российской власти, как Запад относится к Путину, а также о том, что между Западом и российскими элитами на данный момент формируется редкий консенсус, ключевой тезис которого заключается в необходимости смены российского президента на новую фигуру.

«Поступает много инсайдерских данных. Далеко не все могу выкладывать публично или изображать осведомленность, как некоторые. Кроме того, много планируемых решений могут быть отменены в самый последний момент в результате человеческого фактора. Роль личности в истории очень недооценена, как и роль случайных триггеров резонанса и взрыва политической ситуации.

Владимир Путин со всех сторон зажат и буквально поставлен перед выбором – либо уходить в отставку, либо оставаться, но радикально переформатировать внешнюю и внутреннюю политику, а также свое ближайшее окружение.

У Путина есть патологическое чувство опасности. Он в буквальном смысле чувствует, порой даже без докладов ФСО и спецслужб, какие именно неприятности над ним сгущаются. И соответственно готов жертвовать всем, лишь бы остаться при верховной власти в России. Собственно говоря, особого выбора нет. Альтернатива несет в себе колоссальные риски будущей расправы над ним же руками сегодняшнего Первого круга.

Путину хорошо известны нравы его "двора", а потому он нервничает, стараясь укрепиться. Но позиции Гаранта слабеют с каждым днем. Возраст, более молодые конкуренты выстраивают многоуровневые схемы своего прихода к власти, организуют подставы с целью вынудить его к действиям, чтобы потом обвинить в ошибках.

Впрочем, не стоит недооценивать Путина. Он не просто в совершенстве овладел методами информационного воздействия на людей, но еще и прекрасно разбирается в аппаратных играх.

США при Байдене прямой угрозы власти Владимира Путина не несут, поскольку последний всегда считался на Западе идеальным правителем для России, который блокирует давно назревшую модернизацию экономики. Но пожурить его надо. Отсюда и разного рода обвинения в убийствах с игнорированием дела Навального. Поощрение украинского президента Зеленского с его планами войны против ЛДНР при подписании отдельных закрытых и открытых договоров. Классический метод кнута и пряника.

Как бы там ни было, долго такие игры продолжаться не могут. Как считает часть окружения Путина и влиятельные круги на Западе, как бы ни был хорош сам Путин – его пора менять, на более послушного и молодого персонажа.

Именно по этой причине на Владимира Владимировича оказывается давление для того, чтобы он в Послании объявил об отставке. Или хотя бы намекнул. Отсюда и разного рода слухи про президента, которые, по некоторым данным, могут иметь искусственное происхождение. Нам же остается лишь наблюдать и ждать, чем закончатся игры на верхах», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале. 

Теги: #Путин #послание президента

Рубрика: Политика

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