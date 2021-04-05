С прицелом на 2024 год: Рыжков рассказал, что Путин объявит в послании

С приближением обозначенной даты президентского послания Федеральному собранию внимание к этому мероприятию усиливается. Впрочем, интерес к посланию в нынешнем году оказался и без того довольно серьезным. Хотя бы потому, что дату столь привычного многим программного мероприятия неоднократно переносили, ходили даже слухи, что по ряду обстоятельств Кремлю приходилось неоднократно переписывать его текст.

Кроме всего прочего, в последние годы российский президент Владимир Путин с его привычкой удивлять и быть непредсказуемым даже послание превратил из рядового мероприятия в то, которое вполне может содержать в себе массу неожиданностей. Вспомнить хотя бы 2020 год и громкую отставку правительства Медведева, о которой было объявлено фактически в формате выступления президента перед членами обеих палат российского парламента.

А потому в нынешнем году прогнозов и ожиданий на этот счет еще больше. К примеру, как высказался в эфире радиостанции «Эхо Москвы» российский политик Владимир Рыжков, от послания следует ожидать, прежде всего, попытки заложить фундамент под успех партии власти на предстоящих парламентских выборах. Более того, по его словам, Путину очень нужна победа по итогам сентябрьского голосования по целому ряду причин.

«Я полагаю, что послание президента будет о социальной помощи и других подачках перед парламентскими выборами, поскольку Путину чрезвычайно важно и в этот раз захватить Государственную думу. Прежде всего, это нужно для того, чтобы подкрепить в элитах мнение о том, что альтернативы ему нет, что он все еще популярен. Кроме того, это необходимо для того, чтобы показать населению, что он популярен, чтобы население и дальше подчинялось.

Это все то, что можно описать термином "легитимность". И для того, чтобы люди подчинялись, они должны верить, что ими правит тот, кого они выбрали сами.

Наконец, Владимир Путин, вероятнее всего, уже в 2024 году планирует принять участие в президентских выборах, в противном случае зачем было менять Конституцию. И ему нужна полностью подконтрольная Дума, чтобы в 2024 году никаких сюрпризов на этот счет не было», – заявил Рыжков.