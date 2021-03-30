СМИ: послание Путина может дать начало ключевым политическим событиям

Послание президента России Федеральному собранию – явление неосязаемое, зато, исходя из широкой дискуссии вокруг него, безусловно важное едва ли не для всех государственных уровней в стране. В противном случае, откуда такая живая чехарда с обсуждением не только содержания выступления Владимира Путина, но и его предполагаемой даты, которую официально до сих пор никто не озвучил.

И если с первым все понятно, особенно на фоне продолжающейся дискуссии вокруг транзита, предстоящих парламентских выборов, роста протестных настроений, внешнего давления и прочих факторов, то со вторым дела обстоят сложнее. Само понятие «дата послания» уже превратилось в некое подобие аналитического штандарта, с которым эксперты, раз за разом одергивая друг друга, а порой и самих себя, носятся по информационному пространству, меняя углы и не имея возможности, а может и желания, определиться с чем-то конкретным. То послание переносят, то его отменяют, то властям нечего сказать, то они должны обозначить целый перечень важных и в чем-то даже «особенных» (как отмечал ранее глава КПРФ Зюганов) тезисов.

В общем и целом, чем больше оценок и прогнозов, тем больше сумбура и неопределенности. А рядовые граждане, вероятнее всего, уже согласны на короткое и ничем не примечательно послание – лишь бы оно только состоялось и прервало поток суждений вокруг, казалось бы, простого программного мероприятия.

Впрочем, авторы популярного Telegram-канала «Как-то вот так» недавно озвучили весьма интересную мысль относительно даты послания Путина и обретения ею (не посланием, а именно датой) особого философского смысла. Причем, они вполне резонно напомнили о том, что окончательная точка в вопросе определения этой самой даты до сих пор не поставлена, а потому ожидать можно чего угодно.

«Длительное ожидание послания президента превращает его публичное выступление во что-то метафизическое, из-за чего само мероприятие уже теряет конкретику и ореол прорывного события, в рамках которого в очередной раз не будет ничего, кроме не совсем здорового популизма.

О метафизичности события свидетельствует и ранее озвученная его дата – 22 апреля, которая совпадает с днем рождения Владимира Ильича Ленина, она же наполняет послание массой символических образов, что в какой-то степени делает ожидание мероприятия заложником ассоциации выступления президента с "апрельскими тезисами". Кроме метафизичности, наметился еще и тренд на карнавализацию и скатывания послания к уровню поздравительного представления, и здесь не обошлось без инициатив "придворного лицедея" – лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил перенести послание на день своего 75-летия, то есть на 25 апреля.

Как бы там ни было, но предварительная дата послания президента Путина Федеральному собранию все еще официально не утверждена. Тем более, что 22 апреля также должны состояться переговоры по вопросам изменения климата, принять участие в которых Владимира Владимировича пригласил американский президент Джо Байден. Не исключено, что 1 апреля Путин сам объявит точную дату своего послания.

Что же касается самого послания, то оно, предположительно, должно положить начало новому сезону ключевых политических событий, ну или, как минимум, дать старт театрального представления с демонстрацией активной деятельности. Также не исключено, что в послании такая видимость будет создаваться за счет инициативы о повышении социальной ответственности состоятельных слоев, а гарантом закрепления этой самой ответственности выступит государство, без участия которого "цели развития" назовут недостижимыми. Отразятся в мероприятии также улучшение эпидемической обстановки и антикоррупционная повестка, который должны в итоге сойтись в единую тему выхода России из коронакризиса», – отмечают авторы.