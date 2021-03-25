Деньги, отставки, затягивание поясов: СМИ узнали, что ждать от послания Путина

От послания президента России Владимира Путину Федеральному собранию все ждут чего-то своего. Политологи прочат социальные «плюшки» для населения и объявления громких кадровых перестановок, депутаты обеих палат ожидают, что глава государства задаст курс и программу на ближайшие месяцы в рамках подготовки к парламентским выборам, россияне – чего угодно, лишь бы не негатива. Разумеется, есть еще представители элит, причем самых разных, от обвиняемых во всех бедах страны «сислибов», до не менее обвиняемых «силовиков». И все они рассчитывают увидеть в послании, куда качнется маятник нового вектора развития государства, поскольку каждая из сторон предлагает свою стратегию, свой план, в рамках которых, что вполне естественно, рассчитывает получить максимальный «профит».

Незадача лишь в том, что Кремль с посланием, похоже, не торопится в принципе. А отдельные источники уже начали сообщать, дескать, от послания в 2021 году могут и вовсе отказаться, вложив социальные анонсы и предполагаемую «раздачу денег» в торжественную речь Путина по случаю Дня Победы. Как бы там ни было, но общие ожидания от программного мероприятия, которое постепенно обретает новый сакральный смысл, в целом одинаковы. О них довольно подробно рассказали авторы популярного Telegram-канала «Как-то вот так».

«Кремль так и не назначил дату послания президента России Федеральному собранию, а потому эксперты все еще пытаются найти причины затягивания с этим мероприятием, а также спекулировать над некоторыми темами. Выступление Путина должно дать толчок ряду внутриполитических процессов в стране, но пока истеблишмент замер в ожидании указаний сверху и бездействует.

Сдвиги отчетных мероприятий можно считать косвенными сигналами о примерных сроках послания. Так, правительство Мишустина будет отчитываться перед Государственной думой не 21 апреля, а только после майских праздников. Перенесен и отчет Счетной палаты. Послание же состоится либо в первой, либо в последней декаде апреля – в Кремле пытаются сохранить маневренность действий, а потому примут решение в ближайшие дни. Многое здесь зависит от готовности социального блока, а также от развития отношений с США. Существует мнение, что послание вообще могут отменить из-за нехватки средств на поддержку населения и креативных ресурсов администрации президента.

В грядущем президентском выступлении ключевой станет социальная повестка. Будут анонсированы либо новые льготы, либо «вертолетная раздача» денег, либо правительство вообще решится на введение экспериментальной практики с минимальным гарантированным доходом граждан в отдельных регионах. Последнее, разумеется, больше похоже на фантастику и вызывает немало сомнений, но, по некоторым данным, на первом этапе такой «щедрости» могут быть удостоены Крым, Калининград, Камчатка, Курская и Ленинградская области.

Система на данный момент активно ищет дополнительные источники пополнения бюджета, чтобы увеличить объемы государственных расходов, и под ответственность за решение социальных проблем общества могут попасть, в том числе, богатые слои населения. В этом случае элитное и общественное напряжение рискует достичь пиковых значений, а потому на помощь придет психотерапевтический эффект Путина: президент предстанет не как лидер и политик, а как человек, убеждающий граждан, что нужно снова сплотиться и подождать лучших времен.

С политической стороны от послания ожидают кадровых решений. Вполне могут иметь место точечные перестановки в составе Кабмина и руководстве ФСБ. К примеру, может уйти из Кабмина глава Минсельхоза Патрушев, а пост директора ФСБ оставит Бортников, уйдя вместе с некоторыми своими креатурами.

Вообще, президентская повестка в последние дни готовит к оглашению даты послания, которое должно нести в себе психотерапевтическую пилюлю для населения и успокоение для элит, которые точно не знают о том, какой будет новая кадровая конфигурация в системе», – пишут авторы.