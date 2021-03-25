Послания Путина не будет? Скурлатов рассказал о слухах из Кремля

Долгожданное послание Путина в российской прессе за последние недели наделили настолько мощным «сакральным» смыслом, что говорить о нем уже принято с позиции преждевременного старта. Причем, приписывают посланию президента Федеральному собранию самые разные тезисы. Говорят, к примеру, о громких кадровых перестановках, предшествовать которым, как считают эксперты, могут не менее громкие антикоррупционные аресты, часть из которых, к слову, уже произошли.

Разумеется, не забывают политологи и о том, что в рамках обращения к членам обеих палат парламента глава государства должен задать курс на ближайшие месяцы под динамичный рост рейтингов власти. Все-таки на носу ответственный период – парламентская предвыборная кампания и, собственно говоря, сами выборы. Наконец, не менее важными считают и новые социальные шаги государства, без которых добиться лояльности электората в последнее время становится все сложнее.

Вот только с самим посланием пока как-то не складывается. В Кремле, к примеру, говорят, что «его дата не определена, но сама она (дата, разумеется), все время сдвигается куда-то вправо». После таких объяснений, к слову, главу пресс-службы президента Дмитрия Пескова засыпали заочными вопросами, пытаясь выяснить, как такое вообще может быть. А вот Геннадий Зюганов и вовсе озвучивал слухи о том, что послание переписывают уже пятый раз и заподозрил, что это может свидетельствовать о подготовке каких-то серьезных неожиданных заявлений.

И многим казалось, что до раскрытия интриги осталось совсем немного, поскольку Кремль явно не станет тянуть с посланием до мая, но теперь появляются сообщения о том, что интрига рискует остаться таковой. К примеру, как отметил политик Игорь Скурлатов, послание могут и вовсе отменить. Причем, причины этого решения, по словам эксперта, весьма банальны: властям просто нечего сказать, да и денег для того, чтобы объявить о новой социальной помощи населению, нет. Зато деньги есть на помощь крупному бизнесу, за который, как известно, государство всегда готово стоять до последнего. Причем, судя по словам Скурлатова, речь идет о довольно больших деньгах, сумму которых власти даже стесняются озвучить.

«Согласно слухам, которые поступают из Кремля и Администрации президента, Путин решил не озвучивать послание Федеральному собранию. Поскольку на социальную политику денег все еще нет, а афишировать помощь "пострадавшему" крупному бизнесу в размере 1 триллиона рублей выходит как-то не совсем прилично, даже с точки зрения особо циничных государственных СМИ.

В общем, нет ничего, что могло бы стать чем-то привлекательным для населения в послании, да и в целом целесообразность таких выступлений при отсутствии любого желания перемен и реформ превратилась для президента в унылую тягомотину.

А вот к 9 мая готовится "скрепная" речь. В ее рамках Путин расскажет о победе над некой эпидемией, а также об успехах по сдерживанию роста цен. Не исключено, что будет также озвучено обещает традиционной поддержки многодетным семьям переселенцев из Средней Азии и Кавказа. Такие дела», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.