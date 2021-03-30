"Идеально соответствует": названо неожиданное имя "главного преемника" Путина

ЦСКА ждет второго пришествия Олича // фото: Global Look Press

Оле-оле-Олич: блистательный хорват вернулся в столичный ЦСКА – теперь как тренер
Артем Дзюба // фото в статье: Global Look Press

Дзюба "вакцинировал" сборную
Global Look Press

Руслан Гринберг: От дополнительных выходных не откажется никто. Но как же зарплата?
Алексей Серебряков // фото: Global Look Press

Серебряков вернулся. А уезжал ли?
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Леонид Радзиховский: Стратегия "Единой России" на выборах – опускать конкурента
Мамы Воробьева, Мантурова, Володина: как они стали богатейшими пенсионерками России
Замглавы Минздрава: Показатели позволяют говорить и о третьей волне ковида

Новости дня

30 марта, вторник

[19:01]Нарколог раскрыл главную причину алкоголизма мужчин и женщин
[18:47]Жертва скопинского маньяка обратилась в СК после попытки Мохова "подружиться" с ней
[18:24]7-летний сын Немцова снялся в ролике "Единой России". Его мама вступила в партию
[17:56]В Мытищах силовики пытаются задержать забаррикадировавшегося в доме пенсионера
[16:58]Осужденный на 13 лет карельский историк Юрий Дмитриев подал жалобу в ЕСПЧ
[15:56]Названы города России с самыми бестактными жителями
[15:56]Министр просвещения назвал причину падения качества образования в школах
[15:15]Путин выскажется о ситуации с Навальным, если его попросят Меркель и Макрон
[14:30]В Питере военные вакцинируют собак перед парадом Победы
[14:21]Песков рассказал о предпочтениях Путина в еде и одежде
[14:01]Колония Навального закупит новые камеры видеонаблюдения на 500 тысяч
[13:25]Властям предложили ограничить и объяснить рекомендации в соцсетях
[13:19]Регистрация домашних животных может стать обязательной в России
[12:47]Генпрокуратура признала резкий рост взяточничества в России в 2021 году
[12:46]Пенсионерку оштрафовали за фото из храма Минобороны и мем во "ВКонтакте"
[12:26]"Упала на каблуках": Стриженова сломала руку на съемках ток-шоу "Время покажет"
[12:11]Лицензии и аккредитации вузов станут бессрочными – Рособрнадзор
[11:40]Бизнес: Цены на молоко вырастут на 10-15%. Власти: Этого не будет
[11:31]Депутат Мосгордумы выиграл суд у полиции за задержание с гармонью в День Победы
[10:49]Глава дипломатии ЕС: У Китая и России неравный союз в борьбе с демократиями
[09:55]МВД начало проверку слов Владимира Соловьева на реабилитацию нацизма
[09:04]Навальный повторно подал к Пескову иск о защите чести и достоинства
[08:39]20 млрд мимо декларации, санкции, "сборище жуликов и лжецов". Главное к 30 марта

29 марта, понедельник

[22:33]Сумоист и экс-единоросс предстанет перед судом в Туве по делу о вымогательстве
[21:40]Средний чек москвича в супермаркете вырос на 22%, но число чеков уменьшилось на 14%
[21:16]Еще два человека и четыре компании из РФ попали в санкционный список Канады
[20:48]Зампред ОНК Владимирской области назвал Навального симулянтом
[20:19]Учтут всех, кроме рыбок: Обязательная регистрация питомцев будет бесплатной
[20:17]В ПФР заявили, что пенсии растут быстрее инфляции. Кто кого обманывает?
[20:00]Мало пашут: Кудрин назвал причину низких зарплат бюджетников в России
[19:33]В Москве фонду не позволили реконструировать площадку для детей с синдромом Дауна
[18:28]Правнука жертвы Большого террора проверяют на клевету в адрес сотрудника НКВД
[17:51]До сентября государство будет компенсировать часть расходов на сахар и масло
[17:06]Врач заявил, что теплая весна спровоцирует скачок заболеваемости коронавирусом
[16:48]65-летнюю пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Украины
[16:26]Курировавший карманников в трех регионах вор в законе предстанет перед судом
[16:13]Назван возраст самых востребованных работников в России
[16:07]Без политики: Ройзман и Пивоваров устроят в Москве пробежку с чаем и пирогами
[15:32]Лечить Навального потребовали уже более 500 врачей. Песков: "Это не наш вопрос"
[15:02]Amnesty International возглавила спецдокладчик ООН по отравлению Навального

Фото: depositphotos
Рецепт: Картина маслом. И сельдью
Фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Ощелачивание: можно ли похудеть по примеру Виктории Бэкхем?
Фото: Global Look Press
"Денежка, приди! Суженый, появись!" 3 ритуала в день весеннего равноденствия
Фото: depositphotos
Рецепт: БОУЛинг для гурманов
Фото: depositphotos
Вот же, блин! Рецепт разноцветного угощения на Масленицу
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
Президент России и президент Монголии в настоящее время // фото: Global Look Press
100 лет в обед: появление НЭПа и вечный Керзон
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
sobesednik logo

"Идеально соответствует": названо неожиданное имя "главного преемника" Путина

Политика
16:20, 30 марта 2021

"Идеально соответствует": названо неожиданное имя "главного преемника" Путина
Global Look Press
Global Look Press

Термин «преемник Путина» давно и довольно глубоко вошел в привычный лексикон многих российских политологов. Тем более, что большинство из них говорят о преемниках действующего президента уже не как о фигурах, способных возглавить государство в отдаленной перспективе. Напротив, приступить к исполнению этой ответственной роли, считают специалисты, вполне вероятно придется уже в обозримом будущем. А потому и подход к обсуждению каждой отдельной кандидатуры особенный – с учетом личных и деловых качеств, позиций в текущей политической системе и структуре власти и многого другого.

Надо сказать, что за это время в рамках дискуссии вокруг «транзита и выбора преемников» называлось довольно большое количество имен. Начиная от бывшего и нынешнего премьеров Медведева и Мишустина, заканчивая главой Минобороны Шойгу и даже рядом молодых губернаторов. Отдельно из списка выделен мэр Москвы Сергей Собянин, про которого говорят как про человека, имеющего президентские амбиции, однако постоянно доводящего федеральный центр до противоречий, которые вполне могут «раздражать» главу государства.

Однако совсем недавно эксперты назвали весьма неожиданную кандидатуру на роль преемника. Причем неожиданность в данном случае заключается не в самом имени, тем более что оно в рамках дискуссии периодически всплывало. Неожиданность в том, что теперь политологи называют человека, которому принадлнжит это имя, главным претендентом на президентский пост.

Так, по мнению известного российского политолога Станислава Белковского, главным кандидатом на роль преемника действующего российского президента Владимира Путина является глава Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.

«Она практически идеально соответствует базовым параметрам преемника, который, разумеется, будет всерьез занимать пост президента, однако уже не в той форме, не в той мере и даже не в том смысле, в каком им на данный момент является действующий президент и основатель нынешней системы в стране Путин», – заявил Белковский в эфире «Эха».

При этом специалист добавил, что можно также отметить усиление позиций главы Кабмина Михаила Мишустина, которого многие эксперты также считают одним из основных кандидатов в преемники. Более того, Станислав Белковский даже описал механизмы, которыми премьер пользуется для укрепления своих позиций. «Он всеми силами пытается ослабить конкурирующую «фирму». Речь о Дмитрии Медведеве. А также разорить гнездо в Минюсте. Если не получится избавиться от главы министерства Константина Чуйченко, то будет попытка хотя бы максимально лишить это ведомство тех функций, которыми оно на данный момент располагает. К примеру, задача уже решена с функцией представительства России в ЕСПЧ. Теперь она передана Генеральной прокуратуре», – объяснил политолог.

Как бы там ни было, убежден эксперт, главный кандидат на роль преемника – это именно Валентина Матвиенко.

Причем согласен с этой точкой зрения и коллега Белковского, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, у Валентины Ивановны для этого есть все необходимые качества.

«Полагаю, говорить о Матвиенко, как о преемнике, вполне можно, однако лишь тогда, когда каждый будет вести борьбу за свое место под солнцем. То есть, речь не совсем о преемничестве, а о свободной борьбе. И в этом смысле Валентина Ивановна является одной из немногих, у кого есть достаточный характер, чтобы стать победителем в гонке за президентское кресло. В отличие от других представителей президентского круга, она – самый яркий российский политик», – добавил специалист.

Впрочем, эксперт при этом подчеркивает, что есть ряд факторов, которые играют против кандидатуры нынешней главы Совфеда. Одним из них он называет возраст, а также не очень хорошие отношения с отдельными «башнями Кремля». Кроме того, по мнению Илья Гращенкова, страна может оказаться еще не готовой к тому, чтобы кресло президента заняла женщина.

Теги: #Путин #Медведев #Мишустин #Собянин #Матвиенко #Эхо Москвы #Белковский

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

Леонид Радзиховский: Стратегия "Единой России" на выборах – опускать конкурента
Фото: Global Look Press

Политика

Мамы Воробьева, Мантурова, Володина: как они стали богатейшими пенсионерками России
Фото: Global Look Press

Политика

7-летний сын Немцова снялся в ролике "Единой России". Его мама вступила в партию
Политика
СМИ: послание Путина может дать начало ключевым политическим событиям
"Идеально соответствует": названо неожиданное имя "главного преемника" Путина
"Неожиданные ходы Путина": СМИ о ключевой интриге президентского послания
"Путин объявит о подготовке к войне": Зюганов снова удивил прогнозом на послание президента
Общество
"Пусть уходит, для него же будет лучше": что россияне думают про обнуление Путина
Гастроном "Елисеевский": Жаров рассказал про "темное пятно в репутации Собянина"
Какие ваши доказательства
Раньше такого не было: Мамедов рассказал, как в США говорят о происходящем с Навальным
Колумнисты
Орешкин Дмитрий

Орешкин
Дмитрий

журналист

Референдум показал раскол между ориентированной на Европу западной частью СССР и консервативной глубинкой во главе с «электоральными султанатами» – с другой. Даже если бы Горбачев смог удержать в узде хотя бы девять республик, сегодня условная Азия представляла бы около 50 млн избирателей. А условный академик Кадыров давно сидел бы хозяином Кремля. Причем вполне демократично

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Наконец, сам национальный лидер? Но он никуда не может деться со своей элитной галеры, он заложник вечных разборок под ковром в собственном окружении, он обречен ссориться со всем миром и выслушивать гадости от мировых лидеров, которые, увы, могут себе позволить нелицеприятные оценки

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Горячим головам, уже требующим запретить снимать кино про маньяков, хорошо бы помнить, что, к сожалению, самый главный триллер в современной России сегодня – в льющихся сверху новостях об очередной порции запретов. Что опаснее для нашей страны: смотреть на маньяков или смотреть, как их запрещают, – большой вопрос

Культура и ТВ
Книжное оборзение: скандал с соратницей Навального обострил дискуссии на Non/fiction
Дождались! Заворотнюк вернулась на экраны: подробности нового сериала на НТВ
"Это надругательство над свободой!": звезд призвали бойкотировать "Славянский базар"
Продажная власть, изжога от Соловьева: правду жизни дают лишь сериалы платных сервисов
Шоу-бизнес
"Ей пришлось забеременеть": Солнцев проговорился о проблемах в семье Бородиной
Сазыкина назвала Аршавина и его больную экс-жену "пафосными нищебродами"
"Где он возьмет деньги?": продюсер рассказала о финансовых проблемах Шепелева
Заворотнюк задумалась о побеге

Здоровье
Вакцина от рака простаты продлевает пациентам жизнь
Три пиццы в неделю признаны смертельно опасными
"Новый сифилис": что известно о "шагающей по Москве" половой инфекции
Ученые: консерванты из продуктов питания разрушают иммунитет
Туризм
Что такое HЕS-код для въезда в Турцию и как его оформить? Отвечает эксперт
Названа стоимость тура в тайгу, как у Путина с Шойгу
Назло вирусу – улететь на Кипр. Какие страны уже ждут российских отпускников?
Открытие границ с Турцией и Болгарией: куда проще полететь россиянам
Авто
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
Недвижимость
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Свежий номер
Ника Турбина // Фото в статье: стоп-кадр Youtube
"Я полынь-трава": что погубило прославившуюся в восемь лет поэтессу Нику Турбину
Валерий Чкалов
"Говорят, вы всегда летаете без парашюта": подлинная история летчика Чкалова
Камала Харрис // фото в статье: Global Look Press
Камала Харрис: секс, наркотики, Белый дом
Михаил Шмаков // фото: Global Look Press; в статье: личный архив Ольги Москатовой
Независимые профсоюзы оккупировали "Светлану"? Кто заставляет сочинцев покидать свои дома
Алексей Навальный // фото в статье: Global Look Press, Дмитрий Соколов, Родион Нестеров
Передачка для Навального: как оппозиционера поддерживают сторонники из Покрова
Олег Митяев // фото: Global Look Press
Олег Митяев:
я знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Навальный изменил сознание подрастающих людей. Он – нонконформист
Фото в статье: Global Look Press
Александр Сокуров:
Закон о контроле за просвещением – отрава для всех думающих людей
Global Look Press
Леонид Радзиховский:
"Единственное, что угрожает российской власти – это Путин"
Артемий Троицкий // фото: Global Look Press
Артемий Троицкий:
Сахаров – моральный авторитет для меньшинства, Навальный – для миллионов
Ольга Спиркина и Елена Летучая // Фото: личный архив Ольги Спиркиной, Global Look Press
Телеведущую Лену Летучую хотят оштрафовать на 1 миллион рублей
Фото: стоп-кадр YouTube
Смотреть невозможно: шоу "Маска" могут закрыть после скандала
Фото: Instagram
Азиза будет моей: Звездный стоматолог хочет расстроить свадьбу певицы с итальянцем
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
Анна Калашникова: Между Яковлевым и Куцевол не было никакой близости!
Анастасия Ивлеева // фото: Instagram
"Это нормальная практика": Настю Ивлееву поймали без прав за рулем
Живое существо на Марсе // фото: соцсети
"И восторг, и ужас": пришельцы пытались выйти на контакт с бизнесменом из России
Фото: соцсети
Мошенницу подставила ватрушка
Стало ли понимания между нашими странами больше спустя сто лет? // фото: Global Look Press
100 лет в обед: коммунисты VS нацисты, Америка VS Россия
Фото: соцсети
Пенсионерку посадили в танк: под Белгородом 99-летний ветеран проехалась на Т-72
Нынешний президент Республики Польша // фото: Global Look Press
100 лет в обед: позорный конец войны с Польшей и успехи большевиков на каторге
^