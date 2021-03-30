"Идеально соответствует": названо неожиданное имя "главного преемника" Путина

Термин «преемник Путина» давно и довольно глубоко вошел в привычный лексикон многих российских политологов. Тем более, что большинство из них говорят о преемниках действующего президента уже не как о фигурах, способных возглавить государство в отдаленной перспективе. Напротив, приступить к исполнению этой ответственной роли, считают специалисты, вполне вероятно придется уже в обозримом будущем. А потому и подход к обсуждению каждой отдельной кандидатуры особенный – с учетом личных и деловых качеств, позиций в текущей политической системе и структуре власти и многого другого.

Надо сказать, что за это время в рамках дискуссии вокруг «транзита и выбора преемников» называлось довольно большое количество имен. Начиная от бывшего и нынешнего премьеров Медведева и Мишустина, заканчивая главой Минобороны Шойгу и даже рядом молодых губернаторов. Отдельно из списка выделен мэр Москвы Сергей Собянин, про которого говорят как про человека, имеющего президентские амбиции, однако постоянно доводящего федеральный центр до противоречий, которые вполне могут «раздражать» главу государства.

Однако совсем недавно эксперты назвали весьма неожиданную кандидатуру на роль преемника. Причем неожиданность в данном случае заключается не в самом имени, тем более что оно в рамках дискуссии периодически всплывало. Неожиданность в том, что теперь политологи называют человека, которому принадлнжит это имя, главным претендентом на президентский пост.

Так, по мнению известного российского политолога Станислава Белковского, главным кандидатом на роль преемника действующего российского президента Владимира Путина является глава Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.

«Она практически идеально соответствует базовым параметрам преемника, который, разумеется, будет всерьез занимать пост президента, однако уже не в той форме, не в той мере и даже не в том смысле, в каком им на данный момент является действующий президент и основатель нынешней системы в стране Путин», – заявил Белковский в эфире «Эха».

При этом специалист добавил, что можно также отметить усиление позиций главы Кабмина Михаила Мишустина, которого многие эксперты также считают одним из основных кандидатов в преемники. Более того, Станислав Белковский даже описал механизмы, которыми премьер пользуется для укрепления своих позиций. «Он всеми силами пытается ослабить конкурирующую «фирму». Речь о Дмитрии Медведеве. А также разорить гнездо в Минюсте. Если не получится избавиться от главы министерства Константина Чуйченко, то будет попытка хотя бы максимально лишить это ведомство тех функций, которыми оно на данный момент располагает. К примеру, задача уже решена с функцией представительства России в ЕСПЧ. Теперь она передана Генеральной прокуратуре», – объяснил политолог.

Как бы там ни было, убежден эксперт, главный кандидат на роль преемника – это именно Валентина Матвиенко.

Причем согласен с этой точкой зрения и коллега Белковского, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, у Валентины Ивановны для этого есть все необходимые качества.

«Полагаю, говорить о Матвиенко, как о преемнике, вполне можно, однако лишь тогда, когда каждый будет вести борьбу за свое место под солнцем. То есть, речь не совсем о преемничестве, а о свободной борьбе. И в этом смысле Валентина Ивановна является одной из немногих, у кого есть достаточный характер, чтобы стать победителем в гонке за президентское кресло. В отличие от других представителей президентского круга, она – самый яркий российский политик», – добавил специалист.

Впрочем, эксперт при этом подчеркивает, что есть ряд факторов, которые играют против кандидатуры нынешней главы Совфеда. Одним из них он называет возраст, а также не очень хорошие отношения с отдельными «башнями Кремля». Кроме того, по мнению Илья Гращенкова, страна может оказаться еще не готовой к тому, чтобы кресло президента заняла женщина.