Элиты хотят снести Путина: политолог о роли Медведева в борьбе за власть в России

О гонке «преемников Путина» в России эксперты говорят уже довольно давно. Тем более, что на фоне происходящих в стране политических процессов борьба за передел власти и сферы влияния, подпитываемая как раз возможным выбором сменщика действующего президента страны на ответственном посту, становится для большинства политологов весьма очевидной.

Разумеется, версий в этом контексте высказано уже такое количество, что для них и аргументов в их пользу впору писать полноценную книгу. Как бы там ни было, но ключевые фамилии в рамках этой дискуссии, как правило, остаются неизменными, лишь с незначительными, можно даже сказать, точечными изменениями. Более того, есть «кандидаты», которых ни один эксперт не готов списывать со счетов. В их число входит бывший президент и экс-глава правительства Дмитрий Медведев, который и прежде пытался оживить свою цитируемость в СМИ, а недавно, и вовсе, выступил с большим интервью, заставив политологов снова ломать голову о его роли в нынешней и будущей политической системе.

К примеру, как пишет политолог Максим Жаров в своем авторском Telegram-канале, интервью Медведева свидетельствует о том, что он все еще сохраняет надежды на большую роль в российской политике, при этом, готов выступать именно на стороне действующего президента Владимира Путина. Впрочем, эта позиция, считает эксперт, может обернуться для экс-премьера масштабной информационной атакой против него со стороны тех представителей российских элит, которые желают «снести Путина» с президентской должности.

«Дмитрий Медведев дал большое интервью представителям крупных российских СМИ именно в качестве заместителя главы Совбеза России. В своем интервью Медведев в очередной раз представл перед публикой в качестве фронтмена "партии Совбеза". Более того, из отдельных фрагментов его беседы с журналистами создается впечатление, словно Совет Безопасности играет роль такого себе параллельного правительства», – отметил Жаров.

Далее эксперт приводит прямую цитату Дмитрия Анатольевича. «Я через какое-то время соберу своих товарищей, как из правительства, так и из администрации президента, где есть коллеги, которые занимаются этим вопросом, а также из других структур, и мы поговорим о том, как идет производство», – заявил Медведев о производстве вакцины от COVID-19.

Кроме того, экс-премьер также высказался и о своем отношении к Алексею Навальному, причем, как считает Максим Жаров, его слова на эту тему выглядят вполне ожидаемыми.

«Довольное жесткая оценка Медведева в отношении Навального, которого он назвал "политическим проходимцем", свидетельствует о том, что Медведев уже определился, какую сторону примет во внутриэлитной борьбе за право назначить Путину преемника – он вместе с действующим президентом и право решать этот вопрос признает исключительно за ним.

При этом сам Дмитрий Анатольевич перспективу во второй раз возглавить страну для себя совсем не закрыл. Слова Медведева про возраст, а также другие его послания в интервью явно были согласованы с самим Путиным.

Так что сейчас неумеренная раскрутка Мишустина, которая наблюдалась прежде, либо приутихнет, либо в отношении Медведева будет предпринята массированная информационная атака за то, что он посмел пойти поперек элит, которые хотят снести Путина», – добавил политолог.